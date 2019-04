Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar: Plăcerea când faci amor este după 50 de ani

Christine Lagarde, director general la Fondul Monetar Internațional răspunde scriitorului Yann Moix, care cosidera neatractive femeile la 50 de ani. Soţul meu spune că la pat îl fac fericit. Poţi descoperi iubirea şi sexul şi la 60 de ani, replicat. Poţi să fii bunică, la 63 de ani, cu părul alb purtat cu mândrie, dar să faci să iasă scântei la pat.





A spus-o directorul general FMI, Christine Lagarde. Şi nu vorbea la general, ci chiar despre ea însăşi. A spus că soţul o place încă foarte mult. Modestă. Într-un interviu acordat revistei lunare Elle France, Lagarde a răspuns unei înrebări despre scriitorul Yann Moix, acela devenit celebritate mondială în ianuarie trecut pentru o declaraţie de altfel o bârfă, când te gândeşti că este un intelectual, câştigător al Premiului Goncourt. Moix, 51 de ani, a spus răspicat că nu este capabil să iubească o femeie de 50 de ani fiindcă la vârsta aceea ''corpul unei femei nu mai are nimic extraordinar''.

Lecţia dată de Christine Lagarde

Când, în timpul unui lung interviu, a fost întrebată dacă a urmărit acea polemică, ea a răspuns: ''Mi-a povestit totul soţul meu, care apoi a spus: soţia mea are mai mult de 60 de ani, dar ştie să mă facă fericit şi eu o consider sublimă''. Spus de aceea care în clasamentul Forbes este a treia ceam mai puternică femeie din lume (după Angela Merkel şi Theresa May), are efectul unui exploziv.

Alba Parietti, Italia, ca să spunem doar un nume, l-a "lichidat" pe Moix cu următoarele cuvinte: ''E un imbecil, eu am 57 de ani şi am succes mai mare decât în trecut''. Însă Alba este faimoasă pentru sex-appealul său. Pe scurt, Lagarde aruncă în aer tot imaginarul lui macho-Moix în care femeile se măsoară pentru formele corpului şi un anumit grad de supuşenie, iar creierul este un criteriu de neluat în seamă.

Întreprinzătorul Giocanti

Lagarde atribuie frazele de mai sus soţului său, dând dovadă de o şi mai mare inteligenţă. Ea, după ce a avut doi copii din prima căsnicie, şi-a refăcut viaţa cu întreprinzătorul Xavier Giocanti şi spune: '' Vreau să afirm că la 50 de ani şi mai mult, poţi fi extraordinar de fericită din toate punctele de vedere...mental, fizic, sexual. Practic poţi avea o viaţă erotică şi dacă ai o vârstă anume şi nu trebuie să fie niciun tabù , nici să spui, nici să faci.

''Fuck the macho''

Franţuzoaicele s-au dezlănţuit împotriva lui Moix. Tweetul cel mai ironic a fost al actriţei Marina Fois: '' Mai am timp doar 1 an şi 14 zile să merg la pat cu Yann Moix...Inschallah, pot încă s-o fac...cu aşa macho''. În timp ce ex prima doamnă Valérie Trierweiler, deja trădată de Hollande, a tweetat explicit. ''Fuck the macho''. În Italia, Maria Grazia Cucinotta declară pentru Oggi că ''sexul la peste 50 de ani e mai bun ca la începuturi şi cu mai puţină paranoia''.

Christine Lagarde mărturiseşte că face mult sport pentru a se menţine în formă

În fiecare zi la 6 dimineaţa, sală sau piscină. În mod special îşi fortifică braţele trădătoare ale vârstei şi face rotări de cap de zeci de ori pe zi. În timp ce pedalează la bicicleta statică, citeşte dosare. Mai spune că dacă eşti rezistent fizic, te ajută şi la muncă. Chiar că e nevoie de un fizic cu adevărat excepţional pentru a fi fost şefa unuia dintre cele mai mari birouri legale din lume, Baker&McKenzie, ca şi prima femeie-mnistru al Economiei într-o ţară din G8 (Franţa), şi, mai ştii, prima femeie-preşedinte a Franţei. Mandatul său la FMI se terimină în 2021, la timp pentru alegerile prezidenţiale din 2022 din Franţa. La întrebarea dacă e posibil un astfel de scenariu, ridică uşor din umerii de fostă înotătoare: ''Cum ar fi răspuns elegant Chirac: nu mă intersează mai puţin''...aşa o fi!

Elena Udrea isi boteaza fetita! Surpriza! Cine e nasa copilului?!?

Pagina 1 din 1