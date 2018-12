Chinezii REVOLUŢIONEAZĂ ştiinţa: Un SCANNER de înaltă tehnologie ne va arăta fenomene invizibile, poate însuşi SUFLETUL

Oameni de ştiinţă chinezi încearcă să localizeze sufletul uman cu un scanner cerebral cu ajutorul unei tehnologii de vârf de 120 de milioane de euro.





Ei utilizează puternice forţe magnetice pentru a observa structura şi activităţile fiecărui neuron al unui creier uman viu. Obiectivul este de a construi un aparat IRM(RMN) cel mai puternic din lume, care va putea fi într-o zi un ajutor pentru a răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări ale vieţii. Sufletul mistic, potrivit a numeroase tradiţii religioase, filosofice şi mitologice, este veritabila chintesenţă unei fiinţe vii. În cuvinte simple, se spune că este vorba de partea unei persoane care nu există fizic şi care trăieşte mult timp după moartea corpului său. Trebuie amintit că scanerele IRM actuale nu pot vivualiza decât obiecte de cel mult 1 mm, dar noul aparat este destinat să vizualizeze obicte de 1.000 de ori mai mici.

Scannerul ''va revoluţiona studiile asupra creierului'', a declarat un om de ştiinţă-senior care lucrează la proiectul top-secret la Shenzen. Bugetul total al instalaţiei, finanţat de către Stat, va depăşi pe acela al FAST, cel mai mare telescop din lume de la Pingtan. ''Scannerul ne va arăta o lume diferită cu fenomene invizibile în prealabil...poate fi însuşi sufletul'', a declarat omul de ştiinţă pentru SCMP (South China Morning Post).

''Pentru prima dată vom putea să sesizăm o imagine completă a conştiinţei umane sau a esenţei vieţii'', a declarat alt fizician. ''Atunci vom putea să definim şi să explicăm funcţionarea în termeni fizici precişi, totul aşa cum au definit Newton şi Einstein universul, a continuat el.

Institutele de tehnologie avansată de la Shenzen au relevat că prima fază a proiectului a primit undă verde. Tehnologia poate în acelaşi timp să ajute la studiul sau diagnosticarea bolilor neurodegenerative precum boala Parkinson şi boala Alzheimer.

Totuşi, profesorul He Rongqiao, de la Academia chineză de ştiinţă din Beijing, total şi ciudat contra unor interese majore, rămâne sceptic privind acest proiect. El a spus: ''Ce este conştiinţa? Ea nici măcar nu are o definiţie ştiinţifică. Dacă nici măcar nu puteţi s-o definiţi cum ştiţi voi că ceea ce vedeţi este ceea ce căutaţi?''. Invidie, poliţe de plătit, teama de un succes care ar putea fi epocal, titrează thesun.

