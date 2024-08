Champions League, într-o nouă formulă. Tragerea la sorți pentru faza ligii

Monaco. Champions League, cea mai populară competiție de fotbal organizată de UEFA se va desfășura după o nouă formulă. La Monaco a avut loc tragerea la sorți după noul format.

În noul format, competiția nu va mai fi structurată pe grupe, ca până în prezent. După noua formulă, cele 36 de echipe calificate vor disputa în total 144 de meciuri.

În faza ligii, care a fost trasă la sorți, joi, 29 august, vor fi organizate câte 18 meciuri în fiecare dintre cele opt etape ale acestei faze. Meciurile din Champions League se vor desfășura după următorul calendar: 17/18/19 septembrie 2024, 1/2 octombrie 2024, 22/23 octombrie 2024, 5/6 noiembrie 2024, 26/27 noiembrie 2024, 10/11 decembrie 2024, 21/22 ianuarie 2025, 29 ianuarie 2025.

Faza ligii va fi urmată de play-off, organizat în perioada 11/12 februarie şi 18/19 februarie. Vor urma optimile de finală organizate pe 4/5 martie și 11/12 martie. Următoarea fază va fi a sferturilor de finală (8/9 aprilie, 15/16 aprilie), semifinalelor (29/30 aprilie, 6/7 mai). Finala se va disputa la 31 mai 2025.

Tragerea la sorţi a avut loc la Monaco cu participarea lui Gianluigi Buffon şi Cristiano Ronaldo. Cei doi au și fost premiați în cadrul ceremoniei. Portarul legendar al Italiei, Gianluigi Buffon, a primit Premiul Preşedintelui UEFA. La rândul său, portughezul Cristiano Ronaldo a primit premiul pentru cel mai bun marcator all-time din Champions League.

A new era begins.

The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024