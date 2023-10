CFR Cluj învins-o pe FC „U” Craiova. Meciul a fost rezolvat în prima repriză

CFR Cluj a învins-o fără probleme pe FC U Craiova, cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul după 90 de secunde, prin Mario Camora (2), după un contraatac purtat de Daniel Bîrligea. Nigerianul Philip Otele (26) a majorat diferenţa dintr-o centrare a aceluiaşi Bîrligea.

Echipa din Gruia venea după al doilea său eşec din acest campionat, 1-3 cu Rapid. FC U Craiova continuă rezultatele în serii, trei înfrângeri, două victorii, două eşecuri, două victorii, două înfrângeri.

FC CFR 1907 Cluj – FC U 1948 Craiova 2-0 (2-0), Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca

Au marcat: Mario Camora (2), Philip Otele (26).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Mircea Ardelean (Arad)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Observatori: Sorin Boca (Iaşi) – CCA, Octavian Goga (Braşov) – LPF.

Florin Drăgan, antrenorul celor de la Craiova, a vorbit despre eșecul de la Cluj. Tehnicianul a explicat că oamenii săi nu au venit în Gruia că să gândească doar la o tactică defensivă.

„Am controlat centrul terenului. Problema a fost că nu am reușit să marcăm, chiar dacă am avut foarte multe șuturi pe poartă. Am avut ceva probleme pe contraatac. Cam asta a fost istoria partidei.

Noi am încercat să jucăm, am făcut-o bine, dar nu am fost concentrați. Dacă marcam un gol, cred că alta era soarta partidei. Șanse sunt, problema e că nu ajunge mingea acolo. Aducem multe mingi în preajmă careului, venim cu centrări și tragem la poartă.

Nu am venit să ne punem pe două linii, am încercat să jucăm fotbal, dar nu ne-a ieșit. Au fost pragmatici și au făcut-o bine. Au o calitate mare și ei. Au avut două-trei ocazii și au înscris, noi am avut șase-șapte și nu am înscris”. A declarat antrenorul Craiovei, conform Digi Sport.