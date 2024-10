Social Cetățenii vor beneficia de compensații pentru perioada rece a anului. Când se pot înregistra







Republica Moldova. Cetățenii vor beneficia și în acest de compensații pentru perioada rece. În prezent, autoritățile lucrează la definitivarea detaliilor tehnice privind acordarea compensațiilor, iar persoanele se vor putea înregistra în sistem la începutul lunii noiembrie.

Informațiile au fost prezentate de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

Ajutor pentru cetățeni în perioada rece a anului

Ministrul a subliniat că la fel ca în ultimele două ierni, Guvernul va fi alături de cetățeni, astfel încât povara facturilor să fie mai mică.

„Toți cei care doresc să beneficieze de compensații vor trebui să se înscrie în sistem. Acesta va fi lansat la începutul lunii noiembrie. Ulterior, în funcție de nivelul de venituri și membrii familiei, aceștia vor beneficia de o compensație. Lucrăm, suntem pe ultima sută de metri, clarificăm toate aspectele tehnice și în scurt timp vom lansa programul. Asigur toți cetățenii că și în această iarnă Guvernul va fi alături”, a spus Alexei Buzu.

Cetățenii vor trebui să se înregistreze în sistemul de compensații

Pentru a beneficia de ajutor, cetățenii vor trebui să se înregistreze în sistemul de compensații, începând cu luna noiembrie. Lucrătorii din sfera socială din prima linie vor fi alături de persoanele care nu au acces la internet și îi vor ajuta să completeze cererile.

„Cetățenii se pot înscrie și în lunile decembrie și ianuarie, doar că vor primi compensația în luna în care s-au înregistrat. Numărul de beneficiari ai programului va putea fi anunțat la începutul lunii decembrie”, a afirmat ministrul.

În prezent, autoritățile lucrează la definitivarea detaliilor tehnice privind sistemul de acordare a compensațiilor, urmând ca acestea să fie prezentate în curând. Alexei Buzu a precizat că în acest an sistemul de oferire a ajutorului va fi mult mai eficient. „Avem acces la mai multe baze de date, am optimizat, am simplificat anumite aspecte, lucrăm acum intens”, a punctat Alexei Buzu.

În sezonul rece 2023-2024, peste 792 mii de gospodării s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie, sub formă de compensații în factură la gaz, electricitate și energie termică, dar și sub formă de plată monetară în valoare de 800 de lei pentru combustibili solizi.