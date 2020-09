Olandezii le-au umilit aruncând cu monedele pe jos, au început să dea foc, în fața româncelor, la hârtii de cinci euro și le-au agresat pe românce, aruncând în ele inclusiv cu cutiile goale de bere.

Aceste acte sunt „degradante” și „umilitoare” pentru Parchet și constituie „un atac asupra demnității acestor femei rome sărace”, se arată în rechizitoriul procurorilor spanioli.

În baza imaginilor adunate de pe mai multe camere de supraveghere au fost identificați trei dintre microbiștii olandezi, iar aceștia au fost aduși în fața justiției.

„Dacă ne-ar umili așa în fiecare zi ce bine ar fi! Am câștigat mai mulți bani atunci decât într-o lună. Oamenilor li se poate părea rușinos, dar la ce bani am făcut atunci, cei opt copii ai mei vor fi recunoscători. Sper să mai vină!”, spunea Nagie, una dintre cerșetoare, la vremea respectivă. De asemenea, aceasta a dezvăluit pentru El Mundo că a „strâns” 40 de euro în acea zi, de pe urma „bunăvoinței” suporterilor olandezi.