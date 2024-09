Social Celebrul pianist Fazil Say vine la București împreună cu un cvartet vocal de elită : O Seară de Excepție în cadrul Festivalului Masters of Classic.







În cadrul Festivalului Masters of Classic, Sala Palatului va găzdui pe 12 septembrie 2024 un concert deosebit cu Fazil Say, unul dintre cei mai renumiți pianiști contemporani, și Cvartetul Vocal Beethoven, alături de Orchestra Filarmonicii din Sofia și Corul Operei din Ruse.

Acest eveniment muzical promite să ofere publicului o experiență unică, cu interpretări remarcabile ale lucrărilor lui Ludwig van Beethoven.

Fazil Say, pianist și compozitor de renume internațional, va interpreta Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în Do minor, Op. 37 de Beethoven. Născut la Istanbul în 1970, Say este cunoscut pentru interpretările sale electrizante și inovatoare, aducând o viziune proaspătă asupra repertoriului clasic și contemporan. Cu o carieră internațională impresionantă și colaborări cu orchestre de renume mondial, Say este unul dintre cei mai influenți artiști ai zilelor noastre.

În a doua parte a serii, Cvartetul Vocal Beethoven va contribui la interpretarea Simfoniei nr. 9 în Re minor, Op. 125 de Beethoven, sub conducerea dirijorului Michelangelo Mazza. Acest ansamblu vocal de elită include:

Louise Alder – soprană, apreciată pentru vocea sa clară și expresivă.

Nino Surguladze – mezzo-soprană, cunoscută pentru tonalitatea sa bogată și emoționantă.

Saimir Pirgu – tenor, renumit pentru timbrul său luminos și expresivitatea interpretativă.

Luiz-Ottavio Faria – bas, admirat pentru adâncimea și puterea vocii sale.

Fazil Say – Biografie

Fazil Say este un pianist și compozitor de renume mondial, născut în Istanbul în 1970. Cunoscut pentru stilul său inovator și pentru interpretările electrizante, Say a început studiile muzicale la o vârstă fragedă și a continuat să-și perfecționeze talentul la Conservatorul din Istanbul și la Hochschule für Musik din Berlin. A câștigat recunoaștere internațională datorită abilității sale de a aduce o viziune proaspătă asupra repertoriului clasic și contemporan, având o carieră internațională de succes și colaborând cu orchestre și dirijori de top. Pe lângă cariera sa ca interpret, Say este și un compozitor apreciat, cu lucrări proprii interpretate pe plan internațional.

Cvartetul Vocal Beethoven

Louise Alder – Soprană

Louise Alder este o soprană britanică, născută în 1987. A studiat la Royal Academy of Music din Londra, unde a obținut un master în interpretare vocală. Este cunoscută pentru interpretările sale în opere de Mozart, Britten și Strauss, și a cântat pe cele mai prestigioase scene din lume. Alder a câștigat aprecieri pentru vocea sa clară și expresivitatea sa remarcabilă, fiind un nume proeminent în lumea muzicii clasice.

Nino Surguladze – Mezzo-soprană

Nino Surguladze este o mezzo-soprană georgiană, cunoscută pentru interpretările sale bogate și emoționante. A studiat la Conservatorul din Tbilisi și a continuat să-și perfecționeze abilitățile la academii muzicale de renume din Europa. Surguladze este recunoscută pentru versatilitatea și profunzimea sa vocală, având o carieră internațională strălucitoare în opere și concerte.

Saimir Pirgu – Tenor

Saimir Pirgu este un tenor albanez, născut în 1981, cunoscut pentru timbrul său luminos și tehnica sa impecabilă. A studiat la Conservatorul din Tirana și la Accademia di Santa Cecilia din Roma. Pirgu este apreciat pentru interpretările sale în opere de Verdi, Puccini și Donizetti și a cântat pe cele mai mari scene de operă din lume. NDetalii suplimentare

Luiz-Ottavio Faria – Bas

Luiz-Ottavio Faria este un bas brazilian, născut în 1982, cunoscut pentru adâncimea și puterea vocii sale. A studiat la Conservatorul din Rio de Janeiro și la Hochschule für Musik din Berlin. Faria este apreciat pentru interpretările sale deosebite în opere de Mozart, Verdi și Puccini, având o carieră internațională de succes și colaborări cu orchestre și companii de operă renumite.

Detalii Eveniment:

Data: 12 septembrie 2024

Ora: 20:00 (Intrare începând cu ora 19:00)

Sala Palatului, București

Bilete: Începând cu 207 LEI. Achiziționați bilete de pe iabilet.ro, eventim.eo, entertix.ro

Pentru informații suplimentare și achiziționarea biletelor, vizitați site-ul MOCFESTIVAL.COM