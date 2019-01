Cele 25 de întrebări stîrnite de marea enigmă postdecembristă: Klaus Iohannis - președinte! România lui Cristoiu

Duminică, 16 noiembrie 2014, seara, contrazicînd toate previziunile, Klaus Iohannis obține o victorie la scor în disputa cu Victor Ponta și devine președinte. La nici două zile de la acest eveniment, marți, 18 noiembrie după-amiaza, sub genericul Gîndul de după- amiază, publicam pe cristoiublog.ro textul intitulat: Cele 25 de întrebări stîrnite de marea enigmă postdecembristă: Klaus Iohannis – președinte!





Au trecut de atunci mai mult de patru ani. Pe 23 iunie 2018, Klaus Iohannis și-a anunțat, contrazicînd o tradiție democratică postdecembristă, înscrierea pentru un nou mandat. Prin aceasta, cu un an și jumătate înainte de alegeri, Klaus Iohannis a pus între paranteze responsabilitățile de președinte și a început să acționeze ca un candidat al PNL la prezidențiale. Vineri, 4 ianuarie 2019, în loc să adreseze națiunii un Mesaj despre marile provocări ale Noului An, Klaus Iohannis a ținut o conferință de presă avînd ca punct central reiterarea deciziei de a candida din nou. Despre aspectele constituționale și morale ale folosirii incorecte de către candidatul Klaus Iohannis a prerogativelor de președinte în exercițiu pentru a-și surclasa contracandidații am mai scris. Printre altele, la loc de frunte în exploatarea incorectă a funcției de către candidatul Klaus Iohannis, treceam folosirea Sistemului instituțiilor de forță. În 2014, Sistemul l-a făcut președinte în urma unei negustorii pe care Klaus Iohannis a respectat-o în cei patru ani de mandat. A fost singurul lucru respectat de președinte. În rest, Constituție, democrație, bun-simț, interes național, au fost aruncate la coș ca niște inutilități nedemne de El, Președintele cu p mare. Acum, Klaus Iohannis e Șeful Sistemului. E de așteptat ca anul acesta Sistemul să dea foc la țară numai să-l vadă pe Șeful mulțumit. Semne ale acestei devastări de către Sistem am avut deja din 23 iunie 2018 pînă acum. Mă înșel eu? Nici vorbă.

În 18 noiembrie 2014, îmi puneam 25 de întrebări stîrnite de marea enigmă postdecembristă care se dovedea victoria lui Klaus Iohannis. Întrebări care, asemenea celor provocate de evenimentele enigmatice din decembrie 1989, trimiteau la o amplă Operațiune a Sistemului. La vremea respectivă textul meu a trecut neobservat. Cu cîteva mici excepții, n-a fost reluat de alte site-uri și cu atît mai puțin comentat de ziare și televiziuni.

Explicabil.

Toată lumea era sub puterea evenimentului. Învinșii – cei din PSD – beau din cupa amară a eșecului. Învingătorii – cei din Sistem – destupau sticlele de șampanie.

Evenimentul era prea aproape în timp (la distanță de doar două zile) pentru ca cineva să ia în serios întrebările unui tip care, auzi neobrăzare! se îndoia de victoria Marelui Klaus Iohannis, cel a cărei tăcere promitea că va face din țara lui Merge și așa! țara Lucrului bine făcut.

În cei patru ani care au trecut, voci independente de Sistem din presă și din politică au început să pună întrebări în legătură cu victoria surprinzătoare a lui Klaus Iohannis în al doilea tur al prezidențialelor din 2014. Au fost scoase la iveală documente, mărturii, luări de poziție care au conturat imaginea unei ample Operațiuni prin care – cum scriam în 18 noiembrie 2014 – „un necunoscut de la Sibiu în ianuarie 2014 sfîrșește prin a deveni Președintele României prin incredibila răsturnare a scorului din primul tur”. Suspiciunea față de ceea ce ni s-a prezentat drept rezultatul unei întreceri corecte, cinstite, pe deplin democratice, s-a ivit și a crescut, în acești patru ani, și din spectacolul amatorismului politic desăvîrșit produs de Klaus Iohannis. Martor al acestui spectacol simt nevoia să mă bat din nou cu palma peste frunte asupra marii ciudățenii a postdecembrismului, dacă nu a perioadei postbelice din Istoria României:

Cum dracu a ajuns președinte în 2014 un asemenea ageamiu?

Acum, după patru ani de președinție a lui Klaus Iohannis, după dezvăluirile ivite între timp despre misterele lui 2014, după revelațiile opiniei publice despre implicarea SRI în bătălia politică și folosirea Justiției pe post de păpușă gonflabilă a sergenților majori mesianici, întrebările mele din 18 noiembrie 2014 sînt justificate. Le reproduc aici din convingerea că publicarea lor ar putea fi un semnal serios de alarmă în legătură cu ce ar putea să facă Sistemul pentru a a-l păstra pe Klaus Iohannis încă cinci ani la Cotroceni.

„După ce-am trimis pe e-mail comentariul pentru Evenimentul zilei dedicat Revoluției din noiembrie 2014, la Bibliotecă fiind, cufundat din nou în palpitantul meu obiect de studiu din ultimul timp: Istoria Operațiunilor clandestine desfășurate de CIA în toată lumea din 1948 pînă azi.

Cu fiecare zi de lectură cu creionul în mînă mă conving tot mai mult de un adevăr pe care l-am mai scris în eseurile mele:

Lumea modernă se definește prin prăpastia dintre ceea ce se vede la televizor și ceea ce este în realitate. Vedem, de exemplu, o Primăvară arabă ca să aflăm peste cîțiva ani, din documentele desecretizate de CIA, că a fost o Operațiune reușită a CIA cu un nume de cod. Cufundat din nou în lectura documentelor desecretizate ale CIA, m-am trezit bătîndu-mă cu palma peste frunte: Cum dracu de m-am prostit atît de tare încît să nu mă întreb asupra unor ciudățenii din acest an, 2014, în care un necunoscut de la Sibiu în ianuarie 2014 sfîrșește prin a deveni Președintele României prin incredibila răsturnare a scorului din primul tur?!

În 23 februarie 1990, la nici două luni de la evenimentele din decembrie 1989, în atmosfera de tămîiere a Maselor care se revoltaseră împotriva Dictatorului, iscăleam în săptămînalul Expres eseul 22 decembrie 1989 – O după amiază cu prea multe întrebări, prin care puneam la îndoială tezele oficiale despre caracterul spontan al întîmplărilor care au dus la fuga lui Ceaușescu. Și iată-mă acum scriind patetic despre Revoluția din noiembrie 2014, fără să-mi pun întrebări, mai mult decît îndreptățite acum, cînd vedem pe Klaus Iohannis devenit președinte în ciuda tuturor previziunilor, multe dintre ele puse tot de mine pe acest blog cu mult înaintea victoriei incredibile a lui Klaus Iohannis:

Elena Udrea, ce VESTE! Avocatul ei tocmai a facut anuntul, in urma cu putin timp

Pagina 1 din 2 12