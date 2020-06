Condamnat pentru șase crime, Marius Csampar susține acum că s-a reabilitat. Eliberat după 22 de ani de pușcărie, el stă în motelul unui prieten și, pentru că nu reușește să-și găsească un loc de muncă, și-a făcut cont de Youtube, unde le răspunde curioșilor și dă sfaturi de viață. Marius Csampar citează din Biblie, iar la îndemnul internauților a postat și contul său bancar, cu mențiunea că „nu cerșește”.

„O altă variantă luată în calcul de bărbatul care fost închis pentru șase omoruri este să plece din țară și să-și caute de muncă în străinătate. El spune însă că nu este, totuși, prima lui opțiune și că dacă „ești deștept”, poți face bani și în România, adăugând, însă, că mijloacele trebuie să fie, obligatoriu, unele legale”, anunță cancan.ro.

Marius Csampar a ieșit pe poarta pușcăriei după 22 de ani de detenție. Cele 6 persoane pe care le-a ucis fie erau bătrâni, fie boschetari, toți fără familie. Lui Marius Csampar i-a plăcut mereu să povestească de ce, dar mai ales cum le-a curmat viața.

„Am căutat întotdeauna când făceam câte o infracțiune de genul ăsta să șterg urmele, pentru că la mine nu mai încăpea îndoiala de a avea remușcări sau de a te speria sau mai știu eu ce. Eu eram cât se poate de lucid și cât se poate de ordonat, ca să nu las în urmă indicii, probe sau mai știu eu ce. Nu am fost genul de om care să mă sperii, am realizat ce am făcut, am vrut să fac ce am făcut și am căutat după aceea să fiu același Marius fără să dau de bănuit la nimeni, să am o viață dublă, cea de infractor și cea de copil liniștit, că eram un copil atunci. Toată lumea știa că „mai sparge și el, mai fura și el de colo”, dar nimănui nu-i trecea prin cap că eu am ajuns să fiu în stare să iau viața unui om”, a declarat el.