În cartea „Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You” ea a relatat un episod inedit din timpul unei întâlniri de nivel înalt.

Se întâmpla în 2011, când fostul preşedinte al SUA Barack Obama şi soţia acestuia au ajuns la Palatul Buckingam.

Conform revistei americane People, atunci a fost momentul în care Capricia Penavic Marshall a aflat un aspect la care Regina Elisabeta a II-a ţinea foartea mult.

Fosta şefă a Protocolului de la Casa Albă a dorit s-o ajute pe Regină cu poşeta când aceasta se pregătea să păşească pe peluza Palatului Buckingam.

Un membru al stafului regal a observat intenţia şi a reacţionat imediat spunâdu-i politicos şi ferm că nu are voie să facă acest gest.

Marshall lucrase anterior şi în staful preşedintelui Bill Clinton, care obişnuia să ia poşetele doamnelor în timpul evenimentelor oficiale.

Capricia s-a scuzat imediat şi a întrebat ce era în poşeta Majestății Sale?

„În timp ce Majestatea Sa a ieșit, i-am făcut un comentariu omologului meu. Am spus: «„O, vai, Majestatea Sa are geanta.»

Și am făcut o mișcare atât de ușoară cu piciorul stâng”, şi-a amintește Marshall, acum în vârstă de 56 de ani, în interviul acordat revistei People.

„El (n.r. – membrul stafului regal), cu ambele mâini, m-a împins înapoi spre perete și mi-a spus: «Nu atinge geanta.».

Şi am spus: «O, vai. Îmi pare atât de rău.», El a continuat: «Nu atingem geanta.». Și am spus: «Bine, îmi cer scuze. Nu aș face-o niciodată.

Dar știm ce este în geantă?» Și el a spus: «Nu știm ce este în geantă. Dar nu atingem niciodată geanta.»”, a fost dialogul între cei doi.

Marshall era un expert în arta diplomatică a etichetelor, dar a recunoscut că este întotdeauna deschisă să învețe mai mult, în special despre Regina Angliei.

„Am aflat mai târziu că poate folosește poşeta ca un semna. Dacă este pe o parte a brațului ei, înseamnă că «întâlnirea va merge bine, lăsați-mă în pace».

Dar dacă poşeta coboară, înseamnă «Terminaţi asta acum. Vreau să plec.» Oamenii au speculat că în poşetă ea are un telefon mobil, astfel încât să-şi poată suna nepoții, pe care îi ador”, a completat Penavic.

sursa: people.com