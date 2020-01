Spaţiul din jurul Terrei este populat cu asteroizi de toate mărimi diferite și, în funcţie de orbita pe care aceştia o au, există riscul unor coliziuni între aceste obiecte corpuri cerești şi Pământ. Un astfel de exemplu este cel al unui meteorit care a lovit Terra în urmă cu 800.000 de ani, al cărui crater a fost descoperit recent de către oamenii de ştiinţă, informează site-ul Science Alert.

Identificarea zonei unde a avut loc impactul şi a craterului astfel format a fost destul de greoaie, din cauza faptului că forţa cu care a lovit solul meteoritul a trimis resturi de „sticlă” pe aproximativ 10% din suprafaţa planetei. Oamenii de ştiinţă explică faptul că aceste resturi de „sticlă”, formate din rocile şi mineralele afactate de către temperatură şi presiunile cauzate de către meteorit, au fost identificate în Australia, Asia şi Antarctica.

Din analiza reziduurilor aruncate de către forţa impactului, oamenii de ştiinţă sunt de părere că locul craterului poate fi identificat într-un câmp vulcanic din sud-estul Laosului, în Indochina. „Au fost multe, multe încercări de a găsi zona de impact şi multe sugestii, de la nordul Cambodgiei, la Laosul central şi chiar sudul Chinei şi din estul Thailandei până în largul Vietnamului”, explică Kerry Sieh, autor principal al studiului citat. Oamenii de ştiinţă din echipa acestui cercetător sunt de părere că urmele meteoritului pot fi identifcate în subteranul zonei indicate şi, de aceea, meteoritul nu a putut fi identificat până în prezent.

Bucăţile de sticlă rezultate din urma impactului şi care au fost identificate pe cele trei continente: Australia, Asia şi Antarctica, au diferite mărimi, cele mai mari putând fi identifcate în zona ocupată de Cambodgia, Laos şi Vietnam, făcând din această zonă principalul loc unde a fost căutat meteoritul.

Pentru a-şi confirma presupunerile, oamenii de ştiinţă au măsurat cîmpurile gravitaționale, dar şi compoziţia chimică a rocilor din regiunea Platoului Bolaven. Rezultatele obţinute sugerează că craterul din subteran măsoară aproximativ 900 de metri în adâncime, 18 kilometri în lungime şi 13 kilometri în lungime.

Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

