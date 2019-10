1 noiembrie

Ceea ce face parte dintr-o fiinţă vie, nu este viu? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 noiembrie s-au născut Salvatore Adamo, Alexandr Alehin, Larry Fyint, Gabriel Cotabiţă, Mihai Gion, N. Davidescu.

Luna noiembrie, a noua lună în calendarul antic, care începea în martie, de echinocțiu, nu pare a fi favorabilă. Începe prost, pe dos, vinerea, zi de post. Totul poate fi pe dos. Invers decât normal. Ce e normal? O lună care începe lunea, de exemplu! Facerea Lumii! Şase „zile” de muncă, (poate au fost milioane de ani, dar ştim cât este o zi de a Lui Dumnezeu?) şi o zi de repaos! Aşa a făcut Dumnezeu, aşa a stabilit Cezarul roman! „Cine pune duminica la începutul săptămânii, acela pe dracul îl ispiteşte!” „Comentarii la viaţa şi opera Sfântului Patrick”, anul 1307, pagina 56.

Cosma și Damian

Sinaxar, pomenirea Sfinţilor şi făcătorilor de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian, fiii Teodotei cele din Asia. Medici buni şi evlavioşi care lecuiau oameni şi animale prin puterea Cuvântului, nu prin buruieni şi prafuri, după cum spune cronicarul. Şi nu luau, niciodată, nicio plată!

Exemplu strălucit aceşti doi fraţi, Cosma şi Damian. Ca multe alte exemple, lăsaţi în uitare. Pentru că marea majoritate a medicilor, (dacă au doctoratul, doctori) sunt mai curând „monştri în halate albe” cum îi caracteriza un articol din „New Yorker”. Multe orânduiri umane, chiar şi comuniştii, au încercat să promoveze asistenţa medicală gratuită, după modelul creştin. Au eşuat în faţa vanităţii şi lăcomiei.

Cutremurul din Portugalia

„Evenimentul Zilei” din 1 noiembrie 1755, sâmbătă, dimineața, în ziua sărbătorii Tuturor Sfinţilor, a fost marele cutremur căruia i-a căzut victimă Lisabona. Epicentrul cutremurului, estimat astăzi de specialişti la 8,8 pe scara Richter, a fost în falia Azorelor, la circa 200 kilometri Sud-Vest de capitala Portugaliei.

Frumosul oraş a fost distrus în proporţie de 90% de valul tsunami înalt de 14 metri şi apoi de un incendiu necruţător. Se crede că s-au săvârşit din viaţă mai mult de o sută de mii de supuşi ai regelui Portugaliei, în Lisabona şi împrejurimi.

Efectul cutremurului a fost ca din Apocalipsă. Regele Iosif I şi împreună cu el episcopii şi poporul au considerat cutremurul ca o Pedeapsă Divină. În anii care au urmat Portugalia a renunţat la ifosele cuceririlor coloniale, la dictatură şi la vanitatea de a fi o ţară mică cu una dintre cele mai puternice flote din lume. Și cu un imperiu colonial imens. O anumită filozofie a „iluminării” şi-a croit drumul în sufletul portughezilor. O modestie și înțelepciune națională, cum stă bine unui popor al lui Dumnezeu.

Vedeţi, în această viaţă nu trebuie să ne fie frică de Pedeapsa Domnului, ci de lipsa ei!

Istoria aceasta mi-a spus-o multregretatul meu prieten, Harald Alexandrescu, demult, în cupola Observatorului Amiralului Urseanu, din București. El se născuse în Portugalia, nu mai țin minte numele localității, nu știu de ce îmi vine în minte Amalia, într-o familie de diplomați români patrioți și devotați țării. Harald avea o slăbiciune pentru țara lui natală, cu toate că nu a stat mult acolo.

Mi-am amintit cu plăcere de Capricornul cu gropiță în bărbie, de o inteligență, cultură și o eleganță cum puțini bărbați mai posedă în ziua de astăzi.

Pământul, ca o mare ființă vie

Doamnelor și domnilor, în acestă perioadă riscul seismic este… interesant!

Nu ne mai rabdă Pământul? Dar oare ştim ce este Pământul, Terra?

“Contrary to the common belief that the Earth is simply a dense planet whose only function is a resource for its inhabitants, our planet is in fact a breathing, living organism. When we think of the Earth holistically, as one living entity of its own, instead of the sum of its parts, it takes on a new meaning. Our planet functions as a single organism that maintains conditions necessary for its survival.” – spune NASA.

Gaia, Geea, mama primordială, în tot ceea ce ştiu ca mitologie şi religie antică, Pământul poate fi considerat ca fiind… viu!

Tradiţia iniţiatică spune că suntem, facem parte microscopică, din Marele Om Cosmic. Că, galaxiile, sistemele solare şi planetele nu sunt decât molecule, atomi din aceast om de o mărime inimaginabilă, infinit din punctul de vedere uman. Dumnezeu?

Ştim că ADN-ul, de exemplu este format din macromolecule, fiind un copolimer statistic. Molecule, care sunt formate din atomi. Ar putea să existe viaţă, “oameni” pe atomii respectivi? Modelul circular, al unei “stele” centrale şi cu “planete” care se învârtesc în jur, este universal, apare mereu, mereu şi în microcosmos, dar şi în macrocosmoc. Unde se opreşte viaţa? Ceea ce face parte dintr-o fiinţă vie, nu este viu? Bună întrebare!

Arthur Conan Doyle și profesorul Challenger

Mă duc să recitesc o nuvelă superbă, scrisă de Arthur Conan Doyle în 1928 şi publicată în săptămânalul “Liberty” apărut la 25 februarie: “When the World Screamed”. Genialul şi elitistul profesor Challenger afirmă că Pământul este viu şi ca să demonstreze, face un foraj adânc, foarte adânc, poate kilometri întregi, până la ceea ce el spune că este unul dintre “nervii” Pământului. Pe care îl înţeapă în prezenţa jurnaliştilor şi a savanţilor, pe care îi ura din toată inima. Un urlet de dimensiune planetară, un cutremur şi o erupţie de nămol amestecat cu o substanţă împuţită, care îi face pe jurnalişti şi pe savanţi să fie la fel de înoroiţi şi urât mirositori…

“Este o ambiţie obişnuită, omenească, să facă lumea să vorbească despre unul, sau altul, dar a fost numai privilegiul lui Challenger să facă întreg Pământul să răcnescă, să-l recunoască!” – notează, în final, marele Arthur Conan Doyle!

Anticariatul din Soho

Acum mulţi ani, poate patruzeci, am cumpărat cartea cu nuvelele marelui scriitor, “inventatorul” lui Sherlock Holmes, dintr-un anticariat din Soho, într-o Londră ceţoasă şi rece ca o mână de fantomă. Anticariatul era la demisol, o cameră lungă, care nu se mai termina. Doamne, ce cărţi erau acolo!

Am stat vreo două ore, ţinând în mâini cărţi minunate, după cărţi minunate. Apoi m-am scotocit vreme îndelungată în portofel ca să găsesc o liră, şase shilingi şi zece pence, cât făceau cele cinci cărţi alese!

Propietarul anticariatului era bătrân, slab, cu ochelari imenşi, nişte lupe, şi cu privirea ştersă. Îşi trăgea piciorul. Aveam să aflu, mai târziu, că era o amintire de la Dunkerque. M-a urmărit tot timpul cu privirea, discret, făcându-se că aranjează rafturile. De fapt urmărea ce citeam…

“Interesantă și bună alegere!” imi spuse. “Ştii, pentru că ai cumpărat cinci cărţi, regula casei este să-ţi ofer un prânz pe gratis, vis-a-vis, la “Albion’s Arms!” Am luat masa împreună la pub-ul foarte “cockney” unde toţi râdeu de accentul meu din… Indii!

Vezi, îmi spune anticarul, nu vreau să-ţi stric plăcerea cititului, dar trebuie să-ţi spun, Conan Doyle are dreptate: Pământul este o mare fiinţă vie!

Aveam să confirm spusele anticarului britanic, peste câţiva ani, când am fost în Arabia Saudită. Dar, asta este o altă poveste… poate o s-o spun altă dată, poate, nu, văd eu, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 1 noiembrie 2019

BERBEC O zi liniştită în care te gândeşti la iarnă. Adică la cheltuielile pentru sărbători, la cizme, la cojocele, la combustibilul pentru iarna… şi totuşi, ciclicitatea vieţii iţi dă siguranţă! Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Berbecii cei rapizi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

TAUR Nu da crezare celor care vor să-ti strice ziua cu veşti proaste. Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. Ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe legume şi fructe. Fii calm şi prudent şi nu uita mobilul pe undeva! Cu toate ca gândesti prin o anumita logică, te miri că nu mai inţelegi ce se intamplă în jurul tău; probabil că interesele personale primează. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile! Se pare ca primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta. O informaţie te luminează, la propriu şi la figurat.

GEMENI Astăzi ai mai multă încredere în competenţele tale. Nu că ai fi timid, dar uneori te laşi amăgit de aventurile vieţii. Faci proiecte de weekend, dar le schimbi mereu. Mai multă stabilitate! Ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta. De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Adevarul este ca nu te poti concentra si ca-ti scapa aspecte esentiale. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada mai bună, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Dacă asta vrei, asta ai!

RAC Analizează unde nu ai dat atenţie detaliilor și convoacă familia. Puteţi stabili împreună programul de weekend şi poţi aduce vorba şi dspre problemele tale. Unde-s mulţi, puterea creşte! Cu mai multă obiectivitate, optimism şi echilibru interior vei gasi calea spre o bună înţelegere cu cei apropiaţi. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea reuşitei. Nu te mai culca pe lauri, că nu eşti câştigător din start! Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

LEU Ziua de azi poate fi plină de veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te mai mult! Câteva surprize plăcute şi unele mai puţin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă! Anumite zambete cu subanteles si batai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, la serviciu si in dragoste. Iarasi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita.

FECIOARA Cineva din anturaj te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune. Ar fi cazul să dai nişte telefoane şi să lămureşti lucrurile înainte să ajungi subiect de tabloid! Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu o zodie guralivă şi agresivă. gen Gemeni ca să ai un sprijin acolo unde nu te pricepi. O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi de vineri. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri.

BALANŢA Intri într-o periodă foarte aglomerată care nu este deloc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă sa delegi competenţele, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi umorul! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi! Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului, chiar dacă vinerea este, tradiţional, zi de cumpărături săptămânale.

SCORPION Dacă repari ceva în casă, trebuie să suprveghezi lucrările, ca să nu ai surprize. Pe seară, ai nevoie de aer, dar nu ştii ce să faci. Ieşi la plimbare şi filosofeză cu cine are chef de tine! Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş, sau dacă ai mâncărime pe limbă, du-te să filosofezi despre fotbal sau modă, după sex, cu cine are timp să te asculte.

SĂGETĂTOR Astăzi ai noroc! Fie că este vorba despre serviciu, profesie, meserie sau domeniul sentimental, ai multe şanse să îndeplineşti ce ţi-ai propus. Sigur, să fie legal, moral şi să nu îngraşe! Ceva migrene dimineaţa din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. Trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele.

CAPRICORN Ai o dispoziţie de… vineri! Şi o posibilă migrenă. Remediul: ia-ţi familia sau prietenii şi ieşiti la aer. Şi un mall e bun, un film de aventuri, sau o comedie şi o cină cu arome exotice. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Tenacitatea şi răbdarea aduc rezultate! Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre şi nu te mai zdrobi să placi tuturor! Este bine să începi idei, proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii.

VĂRSĂTOR Ai adunat multe frustrări, ai muncit mult, dar împrăştierea şi lipsa de efort concentrat, te face să te învârteşti în cerc. Astăzi ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului! Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copiii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută şi tradiţională de vineri, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

PEŞTI Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda şi fă ordine, vei găsi şi oameni de bună-credinţă la care nu te-ai gândit până acum! Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Viata e o permanenta infruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar poate cu ceva realizări, finalizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături, doar este vineri, zi de cumpărături săptămânale!

