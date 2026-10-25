Ceața densă îngreunează circulația rutieră duminică dimineață, 25 octombrie, pe mai multe autostrăzi și drumuri din țară. Vizibilitatea este redusă pe A0, A2 și A3, dar și pe șosele din 29 de județe, unde, pe anumite porțiuni, aceasta scade sub 50 de metri. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Potrivit Centrului Infotrafic, ceața afectează întregul tronson kilometric al autostrăzilor A0 Centura București, A2 București–Constanța și A3 București–Brașov.

„Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 şi 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov”, anunţă, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic.

La nivel național, carosabilul este parțial umed, iar valorile de trafic sunt scăzute.

Fenomenul reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din următoarele județe: Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava și Iași. Ceața este semnalată și în municipiul București.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă pe toată durata deplasării și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător”, au transmis poliţiştii.

Aceștia recomandă aprinderea luminilor de întâlnire pe timpul zilei, indiferent de categoria drumului. În condiții de ceață densă, șoferii trebuie să folosească și luminile de ceață.

Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor pe care le presupun depășirile în condiții de vizibilitate redusă, mai ales atunci când șoferii pot întâlni brusc vehicule care circulă din sens opus.

„În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, avertizează Centrul Infotrafic.

Pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule cu tracțiune animală trebuie, la rândul lor, să țină cont de faptul că sunt mai greu de observat de către ceilalți participanți la trafic atunci când ceața reduce vizibilitatea.