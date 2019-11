Viitorul cumpărator va beneficia de un teren de 468 mp şi o suprafaţă utilă de 642 mp, dispusă în S+P+1E+M+Pod. Imobilul dispune de 12 camere şi 8 băi, dintre care două livinguri de 87 şi 45 mp, sală de sport, saună, două birouri, cinci dormitoare și o cramă la demisol, conform anunțurilor de pe site-rile de imobiliare.Gabriel Oprea a cumpărat vila, potrivit Rise Project, pe 24 aprilie 2006, de la antrenorul de fotbal Ioan Andone, cu 450.000 de euro, după care a extins-o.

Clădirea pe locul casei regentului Gheorghe Buzdugan, şi reproduce integral faţada construcţiei iniţiale, care nu a putut fi salvată, deoarece era într-un stadiu avansat de degradare.

Comisie parlamentară

Casa a devenit celebră după dezvăluirile din Evenimentul zilei ale lui Dan Andronic despre întâlnirea din „Sufrageria lui Oprea”. Aceasta a avut loc în seara turului doi al alegerilor prezidențiale din 2009, în sufrageria vilei, cu participarea lui George Maior (atunci director al SRI), Florian Coldea (prim-adjunctul lui Maior), Vasile Dâncu (senator PSD), Laura Codruța Kovesi (procuror general), Neculai Onțanu (primar Sectorul 2) și Anghel Iordănescu.

Pentru a se afla ce s-a întâmplat cu adevărat în „sufrageria lui Oprea” a fost înființată Comisia specială de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, condusă de deputatul PSD, Oana Florea.

Micii de la „Cocoșatu”

La distanță de șase luni de dezvăluirile făcute de Evenimentul Zilei, Gabriel Oprea a explicat ce s-a întamplat în aceaa seară

„Cu Maior eram prieten, îl cunoșteam foarte bine. Am lucrat împreună în Guvernul Năstase, apoi am fost împreună în Parlament. Eram prieteni, întotdeauna am considerat că am o relație de prietenie cu domnul Maior.

Era o zi specială, era 6 decembrie și toți românii așteptau să vadă cine va fi președintele României. Cu toții stăteam și ne uitam să vedem și cu o zi sau două înainte i-am întrebat pe acei oameni: nu veniți la mine? L-am chemat pe Onțanu, pe Dâncu, că era în București, l-am chemat pe Maior, pe prieteneul meu Andronic. Eu știam că lui Maior îi plac micii de la „Cocoșatu” (un restaurant din nordul Bucureștiului – n.red.) și m-am dus de am luat mici.

Era și ziua lui Onțanu, l-am felicitat, i-am făcut urările normale pentru un astfel de moment. A fost o situație normală. Au fost niște discuții normale, am discutat politică, am jucat table. Eu eram gazdă, soția aducea băuturile, mâncarea. La un moment dat ne-am împărțit și pe bisericuțe, dar noi discutam politică, cum discutau toți românii în seara de 6 decembrie. A fost un episod normal, dar care s-a speculat foarte intens politic”, a povestit Gabriel Oprea.

