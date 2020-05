Profesor la Universitatea de Medicină “Carol Davila” din București, Mihai Craiu spune că închiderea școlilor a scăzut cu 40 – 60% rata de transmitere în comunitate a COVID-19. Vor trebui căutate strategii pentru a modifica tipul de interacțiune ”riscantă” în populația pediatrică anterior deschiderii școlilor.

El face o analiză a situației pe pagina sa de socializare și citează studii internaționale importante, în contextul în care țari precum Israel, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, UK au redeschis, sau pregătesc redeschiderea școlilor. Specialistul arată că este necesar un comentariu asupra datelor disponibile privind SARS-CoV-2 și mitului ce susține că ”un copil nu transmite boala în comunitate”.

”O știre de presă, publicată sub un titlu senzațional – ”Safe as houses: COVID-19 study clears NSW schools for student return” – a avut o mare audiență săptămâna trecută. Aceste articole au răspândit o generalizare eronată asupra datelor preliminare ale studiului australian menționat.

Studiul privind raspândirea noului coronavirus, în mediul școlar, a fost efectuat în 15 unități de învățământ primar și gimnazial din New South Wales. Sunt prezentate 18 cazuri (9 profesori și 9 elevi) și se emite concluzia că nu exista dovezi despre transmiterea bolii de la școlari la profesori. Chiar așa să fie?

Un studiu recent publicat în Science documentează că există aparent o susceptibilitate de 3 ori mai mică a copilului la achiziția noului coronavirus, față de adult. Dar copiii respectă puțin/deloc regulile de distanțare socială si interacționează ”riscant” cam de 3 ori mai frecvent decât adulții, motiv pentru care riscul de infecție, în ansamblu, este similar.

Un ultim argument ce demontează lipsa posibilității transmiterii SARS-CoV-2 de la copil, în comunitatea de adulți, este articolul publicat de celebrul virusolog german, dr. Christian Drosten, de la Universitatea de Medicina Charité din Berlin. Autorii au arătat că încărcătura virală cu SARS-CoV-2, în secrețiile copiilor studiați, a fost similară cu cea de la adulții bolnavi.

Experții germani au studiat 47 copii infectați, cu vârste între 1 și 11 ani, și au consemnat că 68% din aceștia aveau semne minime de boală”, notează specialistul.

Concluzia acestuia e clară. ”Închiderea școlilor a contribuit la aplatizarea curbei și a scăzut cu 40 – 60% rata de transmitere în comunitate a COVID-19. Vor trebui căutate strategii pentru a modifica tipul de interacțiune ”riscantă” în populația pediatrică anterior deschiderii școlilor. Până la ”relaxare” trebuie să respectăm regulile actuale și să căutam soluții”, a scris profesorul Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.