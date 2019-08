The Deep Sound of Space va concerta miercuri, 9 Octombrie 2019, orele 18:30, în București, la Arcub (str. Lipscani nr. 84-90). Concertul LIVE de muzică electronică propune un concept unic pe piața locală, prin tematică și includerea în muzică a fragmentelor de sunete produse de planete și a diverselor sunete din spațiu.

Piesele ce vor alcatui programul concertului fac parte din noul album intitulat “3 6 9”, care va fi lansat în luna septembrie 2019. Primul clip video al acestui album este creația artistului vizual Matei Bacanu și este dedicat piesei Afterman. Întregul clip este o animație 3D care surprinde în profunzime conceptul unei rase umane post apocaliptice.

The Deep Sound of Space este un proiect muzical conceptual, creat de Peter Gate, care îmbină muzica electronică cu inserții melodic clasice, având în centrul creației dorința de inovare, iar universul ca sursă de inspirație.

The Deep Sound of Space este o continuare a proiectului de excelență The Deep Sound of Maramureș, un proiect inclus în cursurile profesorului Lee Blackstone de la New York State University, SUA. Promotor al valorilor României și ale Maramureșului, prin sunetele tradiționale îmbinate cu muzica experimental-electronică, acesta s-a bucurat de succes internațional atat în țară, cât și în străinatate.

Intrarea costa 50 RON, biletul putând fi achiziționat în format electronic pe www.iabilet.ro.

