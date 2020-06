Potrivit lui Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prețul la gazele naturale va înregistra o scădere de la 1 iulie, indiferent dacă furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau după acea dată.

În timpul dezbaterii politice inițiată de USR, cu tema „Măsurile economice post-Covid şi perspective de însănătoşire a economiei româneşti”, ministrul Economiei a spus că faptul că furnizorii oferă acum aceleaşi preţuri sau mai mici cu 2 lei nu înseamnă că lucrurile vor rămâne aşa.

„Una e să faci cu mâna ta o catastrofă, cum a fost acea Ordonanţă 114 făcută de acel Guvern PSD, şi alta este să se întâmple această catastrofă, cum este această pandemie care încă nu a trecut şi cum noi o gestionăm şi cred că o gestionăm foarte bine. Şi să revenim la energie.

Am promis prin programul de guvernare că vom scădea preţurile în urma liberalizării. Veţi vedea că de la 1 iulie va scădea preţul la gaze naturale, indiferent dacă unii furnizori vor scădea acest lucru acum sau o vor face la 1 iulie sau după 1 iulie imediat. Faptul că ei oferă aceleaşi preţuri în facturi sau cu 2 lei în bătaie de batjocură asta nu înseamnă că aşa vor rămâne lucrurile”, a afirmat Virgil Popescu.

„Faptul că am promis că vom defini consumatorul vulnerabil până la final de an aşa vom face. Ne vom ţine de cuvânt. Nu am putut să spunem că-l facem până la 1 iunie, pentru că nu ne ţineam de cuvânt. Dacă promiteam ceva şi nu făceam, puteaţi să spuneţi: nu am fost de acord cu acea dată de 1 iunie şi am spus până la 31 decembrie.

Şi o vom face, pentru că 1 ianuarie 2021, atunci când vom liberaliza preţul la energie electrică, trebuie să ne prindă pregătiţi. Oamenii care cu adevărat au nevoie de susţinere s-o aibă prin acest consumator vulnerabil, această schemă de susţinere a consumatorului vulnerabil”, a completat ministrul Economiei.