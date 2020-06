Potrivit conducerii SRT, acest festival va fi înlocuit cu un alt eveniment de televiziune.

Decizia a fost luată şi din cauza faptului că partenerii de tradiţie ai festivalului, autorităţile locale din Braşov, au făcut publică intenţia de a anula procedurile pentru organizarea unui număr de evenimente, printre care şi Cerbul de Aur.

Iată comunicatul de presă care a apărut în spațiul media:

„Nu a fost o decizie luată cu ușurință, mai ales în contextul în care ediția din acest an ar fi fost una aniversară, a XX-a, și s-ar fi bucurat de o strălucire aparte. Însă, după discuții în cadrul TVR și cu partenerii locali, am ajuns la concluzia că nu ne dorim să facem compromisuri care să afecteze amploarea și imaginea evenimentului sau să genereze vreun risc la nivelul sănătății publice. Vom marca, însă, acest moment din istoria Cerbului de Aur cu un eveniment de televiziune care, pe de-o parte, să atragă atenția publicului asupra istoriei atât de bogate a festivalului și, pe de altă parte, să promoveze muzica românească de calitate.” – Doina Gradea, Președinte-Director General al TVR.

Hotărârea a fost luată și în contextul în care partenerii de tradiție ai Festivalului, autoritățile locale din Brașov, făcuseră publică intenția de a anula procedurile pentru organizarea unui număr de evenimente, printre care și Festivalul Cerbul de Aur.

„Am decis să nu organizăm ediţia din anul 2020 a Cerbului de Aur tocmai pentru a nu compromite sub nicio formă formatul clasic al acestui festival renumit în România, dar şi la nivel internaţional. Avem încredere că ediţia aniversară a Cerbului de Aur, pe care ar fi trebuit s-o organizăm în acest an, îşi va găsi locul binemeritat în agenda evenimentelor culturale pe care Braşovul le va găzdui în 2021.” Adrian-Ioan Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Festivalul Cerbul de Aur se adaugă, astfel, unei lungi liste de evenimente majore cu public care au fost anulate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, la nivel internațional și în România.

”Dimensiunea internaţională a evenimentului, cu artişti, concurenţi şi juraţi care vin din întreaga lume nu poate fi asigurată în condiţii optime, iar complexitatea sa ar ridica o mulţime de probleme de logistică şi de siguranţă epidemiologică, în contextul pandemiei, care nu ne oferă niciun fel de certititudini pe termen scurt şi mediu. Ne dorim şi sperăm, însă, ca în 2021 să oferim braşovenilor şi întregului public din România cea de-a XX-a ediţie a Festivalului, cu o amploare şi o strălucire care să compenseze absenţa Cerbului din acest an.” – George Scripcaru, Primar Brașov

Cea de-a XX-a ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur ar fi trebuit să aibă loc în perioada 20 – 23 august, în Piața Sfatului din Brașov.

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 19 ediţii. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger, Ronan Keating, Emelie Sande şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară”, se arată în comunicatul Televiziunii Române