Ce monitor bun sa-ti cumperi in 2022?

Daca odinioara erau scumpe si se regaseau in magazine multe monitoare mici, cu performante reduse, in zilele noastre poti viziona mult mai clar documentele pe PC sau sa te joci unul dintre cele mai populare jocuri ancorandu-te in realitate, folosind o grafica si o rezolutie avansata, la un pret pentru toate buzunarele.

Stim insa ca, nu oricine s-a nascut sa fie pasionat de tot ceea ce inseamna tehnologie si ca nu oricui ii vine la indemana sa aleaga dintre atatea modele de monitoare pentru PC, mai ales daca e prima alegere de acest fel. Asa ca iti prezentam cateva detalii importante de care sa tii cont cand faci o astfel de achizitie.

Alegerea tipului de monitor – ce trebuie sa ai in vedere?

Cand ne gandim la “tipul monitorului” avem in vedere doua aspecte: marimea ecranului sau a display-ului si tehnologia utilizata.

De exemplu, vei gasi monitoare clasice cu un design cat se poate de simplu, dar exista inclusiv monitoare curbate care te vor ajuta sa ai o vedere la 180°. Bineinteles, monitoarele curbate sunt de regula mult mai mari decat cele clasice si tind adesea ca, prin designul lor, sa fie ceva mai scumpe fata de celelalte. Totusi, gasesti monitoare de dimensiuni foarte mari si dreptunghiulare.

Daca ai un job in care trebuie sa faci multitasking, va fi o idee buna sa alegi un monitor cu o diagonala de peste 24”, ba chiar unul cu diagonala de 30”. Sigur, investitia va fi mult mai mare, dar vei putea observa detaliile mult mai bine si mai usor. Nu uita insa ca, si spatiul unde-l depozitezi sau biroul, ar trebui sa fie suficient de generos incat sa se poata incadra cu usurinta pe acesta si perifericele, respectiv accesoriile de birotica.

Care e cea mai buna rezolutie?

Un monitor cu o rezolutie cat mai mare iti va oferi o claritate mai buna. Si daca, de exemplu, esti pasionat de gaming sau de detalii clare, vei avea nevoie de un monitor cu o rezolutie de cel putin 1980×1080. Arunca un ochi si la distributia pixelilor exprimata in ppi. Cu cat densitatea sau valoarea acestora e mai mare, cu atat detaliile vor fi surprinse mai clar.

Acorda atentie si la tipul display-ului care va avea un cuvant important de spus in ceea ce priveste realismul pe care monitorul il va expune. Alegand un ecran OLED, vei investi intr-o experienta senzationala bogata in culori vibrante, cadre reale si o viziune impecabila chiar si in conditii de iluminare puternica. Printre cele mai populare si accesibile monitoare sunt cele full HD, dar vei gasi si ecrane LED sau QLED, acestea influentand intensitatea culorilor si aspectul in ansamblu.

Cat este de importanta rata de refresh?

Al treilea si cel mai important aspect este rata de refresh. Cu cat aceasta e mai mare, inseamna ca monitorul ales nu-ti va arata cadrele si comenzile in slow-motion, lucru ce e cu adevarat frustrant mai ales atunci cand lucrezi, cand vrei sa vizionezi un film sau atunci cand te joci. Cele mai performante monitoare au o rata de refresh minima de 120 Hz.

Functii extra – la ce sa fiu atent si ce monitor sa cumpar?

Monitoarele pot veni la pachet si cu cateva functii extra pentru care poti ajunge sa platesti suplimentar. Dar merita aceasta investitie? Ei bine, da si nu! Totul depinde doar de tine si de nevoile tale.

Ca de exemplu, unele monitoare sunt flexibile si iti permit sa le inclini si sa le ajustezi pozitia in functie de care ti se potriveste cel mai usor. Altele sunt fixe si, in functie de monitorul ales, de tehnologia display-ului si rezolutia acestuia este foarte posibil ca sa nu mai poti surprinde detaliile la fel din orice unghi.

Sunt si monitoare care ofera port HDMI integrat, VGA, mai multe porturi USB etc. care, de asemenea, iti pot fi de folos daca vrei sa conectezi PC-ul la diferite accesorii.

Desigur, se poate vorbi mult despre functiile extra pe care le poate dispune un display. Dar, inainte de toate e important sa te asiguri ca ai nevoie de ele. Asa ca arunca un ochi atent peste gama de monitoare disponibile la evoMAG unde gasesti nenumarate optiuni si oferte la modelele tale preferate.