Ce mai sunt colindele astăzi

Sursa foto: EVZ

Nu știu pentru alții, dar pentru mine, o parte dintre ele reprezintă o noutate, care se actualizează de la an la an. Deși unele sunt foarte vechi, dacă-mi spuneai "colinde" acum câțiva ani, mă gândeam la cele clasice, lente, la Fuego, la Hrușcă. Drăguțe, poate ascultam câteva de sărbători, dar pentru că nu le găseam prea potrivite pentru vârsta mea, apoi treceam la cântecele de Crăciun (ajunse clișeice și ele, gen "Last christmas", "Magic moments" ș.a.m.d).