Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu

Politic suntem praf, economic suntem la pământ, încrederea în instituții e la un minim istoric. Statul român pare că a pierdut orice ancoră de stabilitate. Unde te uiti, ceva scarțâie, altceva crapă. Cum se poate ieși din asta? E doar un moment complicat sau suntem martorii unor metastaze politico-administrative? Mirel Curea, Dan Andronic si Robert Turcescu dialoghează despre starea de fapt a Romaniei la finalul anului 2025.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

