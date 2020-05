Totuşi, cea care îi este colegă de scenă a declarat că maestrul reuşeşte să aibă moralul bun datorită teatrului, una dintre marile sale iubiri.

„I-am scris maestrului Arşinel un mesaj acum câteva zile. M-am gândit la el, pentru că pe maestrul Arşinel îl ţine în viaţă venitul la teatru, îl ţine verde faptul că vine şi se întâlneşte cu publicul.

M-am gândit la el în aceste săptămâni tocmai pentru că nu mai poate ieşi din casă, pentru că noi am închis teatrele şi stau şi mă întreb ce fac actorii care trăiesc, nu material, ci sufleteşte, din a ieşi din casă, a avea contact cu publicul, cu tinerii de la teatru, din a se încărca pozitiv, din a se întâlni cu oamenii.

Lor le lipseşte acest lucru, mai ales că maestrul Arşinel are şi o problemă medicală gravă cu soţia lui care este la pat de câţiva ani şi atunci sigur că te gândeşti în primul rând ca la un om pe care-l cunoşti de atâţia ani, care a crezut în tine, care te-a angajat şi care îţi este un sfătuitor de nădejde atunci când ai momente mai dificile.

Sper să fie bine şi da, am avut multe spectacole cu Alexandru Arşinel şi chiar ne propuneam ca în următorul spectacol de la Teatrul de Revistă să facem un cuplet împreună, pentru că eu una mi-aş dori foarte mult să ştiu că am cântat, am jucat alături de Arşinel”, a povestit Mirela Vaida într-un interviu acordat DC News.