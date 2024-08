EVZ Special Ce i-ar aștepta, de fapt, pe românii din diaspora acasă. Explicațiile unui antreprenor. Video







Marius Bostan, fondatorul RePatriot, a fost invitatul podcastului ”Esențial”, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Acesta a vorbit despre planul premierului Marcel Ciolacu de a scuti taxele românilor care aleg să se întoarcă în țară.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu câteva zile că dorește să stimuleze românii plecaţi peste hotare să se întoarcă acasă prin scutirea de taxe pentru o perioadă de zece ani. Această declarație a fost comentată de Marius Bostan care este familiarizat cu problemele românilor din diaspora.

Întrebat în podcastul ”Esențial” difuzat pe canalul de YouTube ”Hai România” despre ce taxe este vorba, antreprenorul a răspuns că românii, de fapt, când se întorc acasă din străinătate nu au de plătit nicio taxă.

„Am citit și eu mesajul și n-am înțeles la ce taxe se referă. Dacă vii cu bani să presupunem că ești un român care trăiește în altă țară și vii acasă cu banii, nu ai niciun impozit, n-are de ce să te scutească Marcel Ciolacu. Tu vii cu bani acasă să investești. N-am înțeles de ce anume îi scutește. Dacă ai venit cu bani acasă, tu nu ești dator statului român cu vreun impozit.

Trebuie să știe toți românii care se uită la noi că nu există niciun impozit. Dacă ar fi vreo scutire pe investiție, ea trebuie definită. Dacă un român întors acasă face o firmă este scutită de impozit? Asta vrea să ne transmită Marcel Ciolacu? Ar fi bine să clarifice. Dacă un român cumpără o casă, casa aceea va fi scutită de impozit pe proprietate? Premierul trebuie să ne spună ce tip de scutire întrevede prin acea declarație”, a spus Marius Bostan.

Adevăr sau nu?

Marcel Ciolacu s-a preocupat în campania sa electorală și de românii din diaspora, însă planul lui nu este realizabil, după cum susține fondatorul RePatriot.

„Apreciem în mod pozitiv că apare și transmite că vrea să atragă românii acasă. Noi ne bucurăm pentru orice mesaj de acest gen și ne bucurăm că am fost primii care am lansat mesajul ăsta. L-am lansat pentru că statul român, după părerea mea, nu este credibil când lansează astfel de mesaje. Dar noi din mediul privat am lansat acest apel că îi dorim acasă că îi dorim alături de noi”, mai spune Marius Bostan.

Planuri de președinte

Tot din acest podcast aflăm și că propunerea făcută de premier nu este în atribuțiile președintelui, postul pentru care Marcel Ciolacu candidează.

„Din câte am înțeles zilele trecute, Marcel Ciolacu va candida la președinție. Nu eram sigur, dar am înțeles că va candida. Nu e treaba Președintelui să ne scutească de impozit. Conform Constituției României, Președintele are niște atribuții. Președintele nu are decât atribuția de a numi primul ministru în domeniul guvernului. El nu poate să impună politici executive de stat. Partidele parlamentare, care formează Guvernul, și Executivul propun astfel de măsuri.

Domnul Ciolacu este prim-ministru acum. Ar putea să facă scutirea asta de azi. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă de săptămâna viitoare, fiind prim-ministru are această capabilitate. Are majoritate în Parlament, împreună cu alte partide și atunci ar putea să facă asta acum. De ce ar trebui să o facă în viitor când nu are această atribuție. Este necredibil când tu vii cu mesaje de prim-ministru când candidezi la președinție”, ne explică Marius Bostan.

Întreg podcastul poate fi vizionat aici.