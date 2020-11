Suntem uniți de măiestria acestor chefi și de modul absolut superb de prezentare al preparatelor. Însă, ceea ce nu observăm adesea sunt ustensilele pe care le folosesc. Suntem atât de atrași de preparat în sine, încât omitem faptul că, toți acești chefi folosesc echipamente horeca de înaltă calitate și nu cratiță veche de 20 ani a mamei, cu smalțul sărit. Să știi că alegerea echipamentelor pentru gătit, de la simple spatule și până la oale și tigăi, joacă un rol extraordinar în succesul produsului finit.

Deci, dacă ești unul dintre acei oameni cărora le place să urmărească show-urile de gătit precum Masterchef sau Arena Bucătarilor, sau maeștri culinari mai sus amintiți, ar trebui să te întrebi și ce fel de vase folosesc acești bucătari de clasă mondială. Bucătarii cu stele Michelin se confruntă întotdeauna cu o grămadă nesfârșită de clienți și trebuie să lucreze foarte repede pentru a prepara totul rapid și de calitate.

Asta înseamnă să gătești adesea la temperaturi foarte ridicate pentru a satisface graba și succesul preparatului. Gătitul în bucătăriile profesionale are astfel un impact asupra vaselor de gătit, deci trebuie să fie foarte durabile și rezistente la impact.

Prin urmare, numai cu cel mai bun tip de vase profesionale poți pregăti cu succes o masă cu adevărat gourmet. Deci, dacă dorești să afli ce vase folosesc bucătarii profesioniști în bucătăria lor, te afli în locul potrivit.

Ce vase și tigăi folosesc restaurantele?

În timp ce o singură tigaie și câteva oale sunt de obicei suficiente pentru a satisface nevoile unei singure persoane, un bucătar profesionist va avea o gamă largă de oale și tigăi, fiecare concepută pentru o anumită abilitate de gătit. Acestea fiind spuse, vei fi plăcut surprins să descoperi că utilizezi deja unele vase recomandate de bucătarii profesioniști.

Cu toate acestea, vor există în continuare o mulțime de vase pe care nu le ai la dispoziție. Dar nu fi dezamăgit. Bucătarii profesioniști înșiși recunosc că tot ce ai nevoie cu adevărat sunt câteva cratițe, oale mari și o tigaie perfectă.

Toată lumea știe că o tigaie are fundul plat și marginile rotunjite și este excelentă pentru prăjirea ouălor. Cu toate acestea, poate fi folosită și pentru a prepara carnea. Tigăile sunt fabricate dintr-o varietate de materiale diferite, cum ar fi oțelul inoxidabil, cuprul, oțelul carbon și fierul, adesea acoperite cu o substanță anti-aderentă numită teflon. Datorită inovației din universul culinar, tigăile pot fi, de asemenea, acoperite cu alte câteva tipuri de substanțe, cum ar fi ceramică și titanul. Și, da există chiar tigăi acoperite cu un strat de diamant. Astfel, ne putem aștepta ca acestea să fie mult mai scumpe decât cele pe care le utilizăm acasă. În plus, tigăile sunt ustensile de gătit foarte versatile și pot fi folosite și pentru prepararea peștelui sau a cărnii. Deoarece au un fund puțin adânc, poți pune doar puțin ulei într-o tigaie.

Bucătarii profesioniști recomandă utilizarea tigăilor din fontă, cupru și oțel carbon. Tigăile din oțel carbon conțin 99% fier și 1% carbon și au o suprafață mai dură, dar sunt mai ușoare și mai netede decât o tigaie din fontă, motiv pentru care majoritatea bucătarilor preferă vasele din oțel carbon în bucătăriile ocupate.

Tigaia pentru saute

Tigăile de sote arată că un hibrid între tigaie și oală. Acest tip de vas este mai adânc și mai gros decât o tigaie și are margini drepte, astfel încât acestea sunt folosite pentru a prăji bucăți fragede de carne sau a pregăti legume. Deoarece tigaia saute este mai adâncă decât o tigaie clasică, poate fi folosită pentru prăjire adâncă, gătit și fierbere. Bucătarii profesioniști recomandă tigăile de cupru, deoarece materialul se încălzește rapid și uniform, preparând mâncărurile la temperatura potrivită.

Cratița pentru sosuri

Cratițele pentru sosuri sunt cratițe cu fundul rotunjit și marginile înalte. Aceste echipamente de gătit sunt utile pentru multe case și pot fi folosite nu numai pentru a face sosuri, ci și pentru a încălzi mâncarea, a fierbe paste, lapte și ouă. Majoritatea cratițelor sunt dotate cu capace care le acoperă pentru a preveni evaporarea. Profesioniștii recomandă utilizarea unor cratițe din material ceramic sau acoperit cu ceramică, care sunt în mod natural anti-aderente, sau din cupru, pentru a încălzi alimentele uniform.

Oala sub presiune

O oală sub presiune este o tigaie cu fundul adânc și este disponibilă cu un capac care etanșează bine și împiedică eliminarea vaporilor de apă în timpul procesului de gătit. Acest tip de oală este folosit pentru a fragezi carnea și poate reduce timpul de gătit la peste 50%. Alimentele gătite în oalele sub presiune necesită multă apă pentru a genera abur și trebuie preparate la temperaturi ridicate. O oală sub presiune trebuie manipulată cu precauție. Oala nu trebuie să fie umplută mai mult de două treimi. Dacă gătești lichide precum supe, oală sub presiune ar trebui să fie umplută doar pe jumătate. Asigură-te că sigilezi bine capacul, altfel acest lucru poate provoca accidente periculoase sub presiune.

Acestea sunt câteva din echipamentele horeca pe care profesioniștii le folosesc în bucătărie. Desigur, lista este mult mai mare și, dacă îți dorești o bucătărie echipată că a lui Jamie Oliver, atunci caută site-uri de specialitate de unde să te aprovizionezi cu produse de calitate, profesionale și ce te vor ajuta în procesul de pregătire ăla alimentelor.