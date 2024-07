Bărbatul (că are CNP cu cod 1) este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care furnizează cadre mai ales pentru Poliția Națională. Deci cunoaște bine legile și regulamentele impuse instituțiilor de forță. Știe că Statutul polițistului interzice ca un angajat al Ministerului de Interne în această structură interzice agentului și ofițerului să aibă un tatuaj, darămite să se travestească!

Polițistul care se crede femeie, angajat al Poliției Locale din Primăria Capitalei , nu are probleme cu identitatea de gen, de ordin sexual sau de discriminare. El are probleme cu capul atâta vreme cât nu înțelege că în instituția în care lucrează trebuie să respecte codul de conduită, dar și purtarea obligatorie a uniformei. Sunt și femei polițist local, care vin la serviciu în uniformă (cu pantalon, dar și cu fustă la veston).

Ce faceți cu polițistul în rochiță, care-și zice „Subsemnata Mihaela”?

Dacă Poliția Națională poate da afară un individ care vine în secție rujat, machiat și îmbrăcat în femeie, e de neînțeles de ce Poliția Locală București, primarul Nicușor Dan și Consiliul Municipal nu o pot face. Asta nu e discriminare, ci aplicarea unor norme legale. „Subsemnata Mihaela” este funcționar public și se supune și legilor care se referă la această categorie. Râde lumea de voi, râd colegii lui pe care se zice că-i antrenează, râd bucureștenii care se izbesc de „polițistul Subsemnata”, râd bombardierii de să prăpădesc și cine știe la ce se dedau la o intervenție...

Dacă nu-l puteți da afară pe tomnaticul polițist local, trimiteți-l în parcul Cișmigiu să vadă care-i situația cu ciorile, să numere arborii uscați, să constate dacă Izvorul e curățat sau dacă pensionarii mai joacă șah în condiții bune. Poate supraveghea și lacul, să raporteze dacă are apă limpede și se dă lumea în bărci. Ar merge să fie trimis și în Parcul Operei, dar acolo ar fi cam periculos pentru „polițistul Subsemnata”, fiindcă se trezește vreunul s-o considere pe „duduie” om al legii sub acoperire.