Ce este cardul «All you can fly», lansat de Wizz Air

Compania aeriană low cost Wizz Air a pregătit un card «All you can fly» - 499 de euro pentru a zbura timp de un an către 800 de destinații.

Ce este cardul «All you can fly» de la Wizz Air

Wizz Air, compania aeriană maghiară, lansează cardul de membru „All You Can Fly” care oferă o gamă largă de zboruri pe o perioadă de 12 luni la prețul de 599 euro (499 euro în faza de lansare, până pe 15 august) la peste 800 de destinații, la care trebuie mai trebuie adăugaţi 9,99 euro pentru fiecare traseu.

Abonamentul „Wizz All You Can Fly” este primul card de acest gen din Europa, iar compania aeriană este singura care oferă un număr atât de mare de zboruri la preț fix (cu singura componentă variabilă de 9,99 euro pe sens).

Prin urmare, abonamentul anual va oferi călătorilor posibilitatea de a călători atât cât doresc, la un cost predefinit. Destinațiile planificate - aşa cum se subliniază în comunicatul companiei - variază de la Marea Mediterană la excursii în Alpii austrieci, până la marile capitale europene precum Paris și Londra.

Reducere de 100 de euro

Iniţiativa este potrivită pentru cei care călătoresc frecvent, iar calitatea de membru a unui pasager este valabilă pentru o perioadă de 12 luni. Afiliații vor putea alege (dintre destinațiile disponibile) zborul preferat cu 72 de ore înainte de data și ora de plecare.

Compania aeriană a lansat și o ofertă limitată de prevânzare a abonamentului All You Can Fly la un preț redus de 499 de euro. Prevânzarea a avut loc între 13 și 15 august. După prevânzare, abonamentul este disponibil la prețul obișnuit de 599 euro.

Pasagerii vor putea rezerva zboruri în cadrul abonamentului Wizz All You Can Fly începând cu 25 septembrie 2024. Clienții Wizz Air vor putea călători în aproape 200 de orașe din peste 50 de țări pe 800 de rute. Însă nu peste tot.

Limitări impuse de Wizz Air

Cardul promoțional include unele limitări, așa cum a subliniat site-ul theflightclub, dintre care cea mai importantă pare a fi excluderea din ofertă a rutelor naționale italiene: practic, cardul All You Can Fly nu îi va putea ajuta pe cei care doresc să-l folosească drept abonament pentru navetiști între două aeroporturi italiene deservite de Wizz Air.

Excluderea rutelor naționale nu este însă singura limitare: cu Wizz All You Can Fly nu va fi posibilă efectuarea așa-numitelor zboruri de ultimă oră, deoarece va fi necesară rezervarea zborurilor disponibile cu 3 zile calendaristice (72 de ore) înainte de plecare.

În plus, odată ce s-a rezervat un zbor cu Wizz All You Can Fly, rezervarea nu mai poate fi modificată. O altă limitare priveşte bagajul: Wizz All You Can Fly include doar un bagaj de mână și orice servicii suplimentare vor fi plătite, nefiind incluse în promoţie.

O altă limitare care trebuie luată în considerare, poate cea mai semnificativă, și care a fost deja menționată: costul cardului nu este fix, ci are și o componentă variabilă, pentru fiecare călătorie existând un cost suplimentar - pe lângă suplimentul de 9,99 euro, potrivit Corriere della Sera.

