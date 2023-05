Ce cere bărbatul din Chiajna care și-a sechestrat fetița de 5 ani. Are o singură dorință și promite că o eliberează

Bărbatul din Chiajna a spus că are o singură dorință și că dacă aceasta îi va fi îndeplinită, va ieși din casă și va elibera fetița: să plece absolut toți polițiștii și toată lumea. A spus că va ieși din casă doar după ce va pleca absolut toată lumea și nu va mai fi nimeni în preajma casei lui.

UPDATE ora 10.10: Bărbatul a cerut autorităților să-i dea ceva de mâncare pentru fetiță. „Bărbatul a solicitat hrană pentru minoră, iar negociatorii s-au asigurat că primește tot ce este necesar. Încă de aseară am stabilit un canal de comunicare. După cum se știe, bărbatul nu are revendicări. Are grijă de minoră, aceasta nu a suferit leziuni, este în afara oricărui pericol”, a declarat Comisar-șef Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR.

Bărbatul din Chiajna este recidivist

Bărbatul din Chiajna care și-a sechestrat fetița de 5 ani este recidivist, spun vecinii acestuia. Acesta ar fi fost închis timp de 3 ani în urma cu 10 ani. Vecinii şi prietenii săi spun că sub influenţa alcoolului, acesta devine violent şi recalcitrant, şi asta s-ar fi întâmplat şi acum.

„A zis că i-a dat fetei să mănânce, e bine, a culcat-o şi el stă în living. Şi a zis că până nu pleacă toată lumea de aici, nu iese. Stă în living lângă butelii, se uită la televizor, la toate știrile. Trei butelii are. A zis că dacă nu pleacă lumea sau dacă insistă careva să intre peste el, dă foc”, a declarat un vecin, citat de Observator News.

Negociatorii încearcă de peste 17 ore să-l convingă pe bărbat să-și elibereze fiica

La faţa locului este prezentă şi sora bărbatului agresor, care încercă să-l convingă să iasă din casă şi să renunțe la ameninţări. În faţa locuinţei sunt prezenți zeci de poliţişti, luptători SIAS-IGPR, negociatori şi chiar lunetişti.

Comunicatul inițial al Poliției, trimis ieri, era: „IPJ Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că a fost agresată fizic de către soţ şi alungată din locuinţă. Bărbatul s-a baricadat în locuinţă, împreună cu fiul său minor, de 5 ani. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din Ilfov, luptătorii SIAS-IGPR, precum și echipaje din cadrul ISU. „Până în prezent, bărbatul nu are solicitări. Activităţile sunt în derulare, iar principalul nostru obiectiv îl reprezintă siguranţa minorului”.