Anna Lesko, una dintre cele mai atrăgătoare personaje din showbiz-ul românesc, continuă să surprindă din orice punct de vedere. De această dată, însă, nu printr-o nouă fotografie incendiară, așa cum a obișnuit publicul, ci printr-o declarație sinceră.

Vedeta are un băiețel pe nume Adam, dar căsnicia cu tatăl copilului nu a mers. După despărțire, blondina a fost un timp singură.

Într-un interviu pentru libertatea.ro, ea a recunoscut că nu a crezut în instituția căsătoriei:

„N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare o instituție perimată. Înainte, avea un scop. Familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă.

Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală. Nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe. Sunt deschisă către iubire. Noi senzații la nivel emoțional. Sunt optimistă”, spunea Anna Lesko.

Recent, în cadrul unui interviu, Anna Lesko le-a mărturisit fanilor ce pretenții are de la viitorul ei partener de viață.

„Eu sunt extrem de independentă. Fac totul singură, duc pe spezele mele o groază de lucruri. E foarte obositor aşa. Nu sunt uşor de digerat. Am reguli în casă stricte: ai desfăcut ceva, arunci ambalajul, să fie ordine, nu arunci hainele oriunde, nu te descalţi oriunde. La mine totul are locul lui. Şi în bucătărie gătesc curat. Pe de altă parte, dincolo de casă, eu nu sunt femeia care sufocă omul de lângă ea cu întrebări: ce faci, unde eşti. Mi se ofilesc urechile la discuţiile astea.

Iar ceea ce nu fac eu nu-mi place să mi se facă. Nu sunt uşor de suportat într-o relaţie. Iar dacă cel de lângă mine nu rezonează, lucrurile merg înainte pe nervii şi pe neuronii mei. Astfel încât ajung să cred că mai bine mă descurc singură, însă da, e firesc să fie nevoie de o relaţie. Dar nu e foarte uşor cu mine. Deşi de-a lungul timpului am lăsat de la mine şi am zis că dacă nu e wow, măcar să fie ok. Şi tot nu a mers”, a declarat vedeta pentru OK Magazine.