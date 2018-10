CE BOALĂ ARE DRAGNEA? Ăsta să fie motivul drăcuielii din Parlament? Breaking news

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul șef de la ANAF, Gelu Diaconu, scrie că Liviu Dragnea pune pe seama dușmanilor săi tragedia de la clubul Colectiv.





Iată integral postarea de pe Facebook a fostului șef ANAF, Gelu Diaconu:

”Am gresit! Dragnea nu crede ca electoratul PSD e format din imbecili, ci, pur si simplu, este un spirit bolnav!

Va spuneam acum cateva luni ca, atunci cand iesi public si spui ca Soros sau alti dusmani inchipuiti au trimis 4 asasini sa te omoare, inseamna ca tu esti convins ca publicul va crede aceasta enormitate. Cu alte cuvinte, ca ii consideri imbecili, macar pe votantii tai!

Auzindu-l insinuand din nou, in mod public, ca nenorocirea de la Colectiv ar fi fost pusa la cale de dusmanii sai, adica probabil Iohannis si Statul Paralel (ca sa dea jos guvernul PSD), am realizat brusc cat de defazat sunt cateodata.

Sa lansezi public astfel de scenarii, in ziua in care o tara intreaga retraieste in lacrimi acea zi blestemata, si sa faci asta avand in minte dusmanii politici, stiind ca parintii, rudele si prietenii celor disparuti te pot vedea....nu este calcul politic, nu este strategie de comunicare.

Este boala! O boala care i-a intunecat acel organ launtric care te face sa simti! Nu durerea fizica si nici caldura sau frigul. Ci acele trairi care dau sens si definesc existenta umana.

Individul este cum nu se poate mai rau pentru un conducator aflat vremelnic la putere: un mediocru lacom, obsedat de bani si putere, lipsit de capcitatea de a rezona cu sentimentele si nevoile oamenilor....un spirit bolnav! Un spirit distrugator!”

