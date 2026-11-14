Ce ascunde un apartament „recent renovat”

Un apartament proaspăt renovat arată mereu tentant: pereți albi, pardoseală nouă, băi strălucitoare. Mulți cumpărători cad în capcana aspectului curat și plătesc scump după mutare. Renovările cosmetice ascund frecvent probleme structurale sau instalații defecte, iar costurile apar abia când locuiești acolo, spun specialiștii.

Vopseaua acoperă aproape orice. Pete de umezeală, mucegai, fisuri sau reparații vechi dispar sub un strat nou. Verifică mirosul: un miros de mucegai sau de „umed” sub vopseaua proaspătă este un semnal de alarmă. Trece mâna pe pereți – zone moi, bășici sau diferențe de textură pot ascunde probleme de infiltrații. În băi și bucătării, vopseaua poate masca mucegaiul din spatele faianței sau din colțuri.

Laminatul sau vinilul se montează rapid și arată impecabil. De multe ori, însă, se pune direct peste o șapă neuniformă, umedă sau deteriorată. Mergi prin toate camerele: dacă simți zone moi, denivelări sau un sunet gol, sub podeaua nouă există probleme. Reparația reală (șapă nouă + hidroizolație) costă mult mai mult decât un strat de vinil.

Ferestrele noi pot fi de calitate slabă: profile subțiri, sticlă simplă sau montaj greșit. Verifică dacă se închid etanș, dacă există curenți de aer și dacă feroneria funcționează corect. Instalațiile sanitare și electrice sunt adesea doar „cosmetizate”: țevi vechi rămân în pereți, prize noi sunt montate pe cabluri vechi, iar reparațiile se fac doar acolo unde se văd. O scurgere ascunsă sau un scurtcircuit apar după câteva luni.

Uși și tocuri care nu se închid corect

Plinte tăiate după denivelări în loc să se niveleze pardoseala

Mirosuri puternice de odorizant care maschează probleme

Lucrări făcute fără autorizații (mai ales la instalații)

Nu te baza doar pe aspect. Cere o inspecție tehnică independentă înainte de a semna. Un specialist poate verifica umiditatea din pereți, starea instalațiilor și calitatea șapei. Cere și documente despre lucrările făcute: facturi, garanții, autorizații. Un apartament „recent renovat” poate fi o afacere bună, dar doar dacă renovarea a fost reală, nu doar cosmetică.