Bărbații care au în întreținere un copil de până la un an pot amâna executarea pedepsei cu închisoarea, a decis marți Curtea Constituțională a României (CCR). Judecătorii CCR au decis că sintagma din Codul Penal care prevede că doar o femeie care are în întreținere un copil mai mic de un an (sau este însărcinată) își poate amâna executarea pedepsei cu închisoarea este neconstituțională, potrivit b1.ro.

În urmă deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art.589 alin.(1) lit.b) frază întâi teza a două din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață este neconstituțională.

„Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoriei Sfântu Gheorghe”, comunica CCR.

Ca urmare a deciziei CCR, , Parlamentul trebuie să aducă modificările la Codul Penal în termen de 45 de zile

Te-ar putea interesa și: