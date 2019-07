Prezenți în studioul România TV alături de Dan Andronic, Mariana și Vasile Șărmăt au avut un dialog incredibil cu directorul EVZ.

Mariana Șărmăt: Vrem să se facă dreptate, așa ar trebui. Sper să fie bine și fetița să rămână în țară. Am încercat de mai multe ori să-i sunăm pe părinții adoptivi, dar nu au răspuns. Am vrut măcar să vorbească cu Andreea, cealaltă fetiță pe care am adoptat-o. Ele se știu ca surori. Doamna Săcărin nici nu se uită în fața noastră. A încercat soțul să o întrebe pe avocată de fetiță și ne-a spus că e bine, că nici nu vrea să vorbească cu noi. Noi nu credem asta. Fetița, dacă ne-ar vedea, ar fugi imediat în brațele noastre.

Vasile Șărmăt: Au fost abuzuri inimaginabile. Dumnezeu va face dreptate în acest caz. Au semnat în locul soției, sunt foarte multe abuzuri încă de la începutul adopției. Această fetiță nici nu era compatibilă cu familia Săcărin. Se scrie negru pe alb că fetița nu vrea să se joace cu copiii familiei Săcărin. Eram în birou la Severin, la Protecția Copilului, iar domnul director a spus că s-au făcut presiuni inclusiv de la Ambasada Americii. Am căzut în genunchi. Directorul mi-a spus: „Nu am ce să vă fac. Uite, chiar acum sună de la București!”. Au sunat inclusiv de la ministrul Muncii. Nu mi-a spus că e doamna Olguța Vasilescu direct, dar cineva de la minister. Inclusiv directorul a început să plângă. Eram cu fetițele amândouă la domnul director.

M.Ș.: Eram în procedură cu adopția când s-a întâmplat asta la Severin, pe la începutul procesului, în 2018, spre primăvară, așa… Fetița a spus de atunci că ea nu vrea.

V.Ș.: Fostul director de la Severin, Vali Croitoru… El știe.

Dan Andronic: De ce era aşa importantă Sorina pentru ei?

VȘ: Nu știm! Sunt 52.000 de copii abandonați în toată țara și tu insiști cu Sorina.

D.A.: E nefiresc, nu înțeleg de ce…

V.Ș.: Președintele Consiliului Județean nici nu a vrut să audă de noi. Sunt interese mari. Nu știm nici noi de ce din atâtea mii de copii insistă pentru acest copil.

D.A.: Întotdeauna a existat un interes în privința adopțiilor pentru că România rămâne un rezervor din acest punct de vedere. E o problemă că există 50 de mii de copii disponibili pentru adopție în România. Până la urmă, trebuie să discutăm despre ce se numește în justiție interesul superior al copilului. Mi se pare că fetița a fost tratată ca pe o noptieră pe care o iei de undeva și o muți în alt apartament. Traumele care s-au produs acolo, indiferent de cum îi va decurge viața, vor exista tot timpul. Ce nu înțeleg e când iei un copil de mână și-l târâi așa… Asta e inuman, e barbarie!

(…)

V.Ș.: Niciodată nu i-am spus că va fi luată pentru organe. Cum să îi spun așa ceva? Fac declarații abuzive, în folosul lor? Am întrebat-o pe doamna avocat ce face Sorina. Mi-a zis că foarte bine, că s-a adaptat în două zile. Cum e posibil așa ceva? Să se adapteze în două zile după ce a fost traumatizată.

