Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Desecretizarea dosarului Epstein scoate la iveală niște grozăvii de neînchipuit. Detaliile sexuale despre puternicii lumii, așa cum apar în mesaje și fotografii ne arată o lume razna. Dialogul Severin-Turcescu începe cu o analiză a implicațiilor acestui dosar în mersul lumii de azi. E un adevărat război, un razboi la nivel mondial.

De la 12.00, HAI Live cu Turcescu și Severin pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.