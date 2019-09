„Mi se pare destul de dificil, dar e un început că a recunoscut cele două (crime – n.r.). S-ar putea să mai fie ceva, cel puțin o victimă, având în vedere ducerea lui la Olt. Aici, la orice criminal în serie – cum l-am caracterizat de la început – finalul la el a fost în momemtul în care a fost prins: telefonul, ce se știe. Avem patru luni până la cealaltă fată, Luiza, și avem și înainte. La el, toată această perioadă înseamnă ca Luiza să fie prima și Alexanda a doua. E posibil însă (n.r. – să fi făcut cel puțin încă o victimă), având în vedere amnezia lui postinfracțională: ne-a condus undeva unde el n-a vrut să ne conducă. Având în vedere toate disparițiile din zonă, care au ca profil victime de aceeași vârstă, ocupație, la ia-mă nene cu mașina…N-aș vrea să creez panică, însă așa se face: se compară toate aceste dispariții prin selectare. Când se suprapune acest profil geografic al lui – locul de acostare, iter criminis (n.r. – drumul crimei), unde s-a dus – se vede ce se leagă”, a declarat Andrei Banu la emisiunea „În fața ta”.

În opinia fostului polițist, Dincă trebuia supus mai devreme unei amănunțite analize comportamentale. Tot el explică în ce constă această analiză. „După mine da (n.r. – trebuia să se facă mai devreme analiza comportamentală). E o tehnnică investigative folosită de Serviciul de Analiză comportamentală de la IGPR, unde sunt niște băieți extraordinari, doi sunt din Ploiești, nu-i mai nominalizez. Ei caută practice anumite trăsături de character ale lui, ce-i caracterizeză personalitatea. Fiind cooptați în această echipă de cercetare de interogatoriu judiciar, ca niștte observatori ne pot alimenta pe noi, polițiștii, cu fel de fel de date. (…) Ei observă mult mai multe decât noi. E acea știință, sinergologia, care descifereză aceste mini-gesturi, acest comportament, care multora scapă. Dacă înghit în sec de multe ori, dumneavoastră ce impresie vă fac? Că beau un pahar de apă, că vă evit privirea, că pun picior peste picior, sunt foarte multe gesturi…Aici avem comportamentul verbal, paraverbal (intonații, inflexiuni) și non-verbal (care ocupă 60 de sută). (…) nu știm dacă nu cumva acești băieți de la Analiză comportamentală au fost de la început la fața locului, iar acum la nivel central încearcă să finalizeze raportul”, a declarat fostul polițist.

Andrei Banu a „creionat” și un profil de criminal al lui Dincă, unul în care violența excesivă de care a dat dovadă e principala caracteristică. „E o structură primitivă ca gândire, foarte greu de sfărâmat, de concasat. Confucius spunea că apa nu distruge muntele prin șuvoi, ci prin picătură…deci foarte greu. Pe omul inteligent îl prinzi imediat. Deoarece tu, ca anchetator, adopți o poziție inferioară lui, el se crede superior și îl prinzi imediat. El, practic, e un psihopat sexual. El (Dincă- n.r.) are o inteligență primitivă, are câteva principii zdravene, din care nu iese. Nu poate să fabuleze, nu are fascinație. Oricare vrea să se dea superior în fața cuiva și asta e pierderea lui, ăsta e punctul lui final într-o anchetă. Dincă e un sociopat, cu o inteligență rudimentară aproape de normal. E un psihopat, sexul e fantasma lui: a trecut de la femei normale, în vârstă, la aceste copile. E un criminal în serie care a acționat în mod premeditate: acostare, transport, tot ce trebuie, distrugere, aruncare. A acționat etapizat, repetitiv, cu victime cunoscute de aproape. Crriminalul în serie e caracterizat și de violența excesivă, dare nu mai e necesară. Ăsta e psihopatul sexual. Practic, îi ajungea și fără săă facă așa ceva. Violența excesivă e deja barometrul bolnavului psihic”, a mai spus fostul polițist.

Gheorghe Dincă, inculpat în cazul de la Caracal, a fost transferat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Bucureşti pentru a fi supus, printre altele, şi unei analize comportamentale efectuate de către specialişti din cadrul IGPR, a anunţat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112, şi ulterior i-a incinerat corpul. De asemenea, el susţinea că a ucis-o şi pe cea de a doua fată, Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie.

