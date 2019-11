Dorian Popa a dat o fugă până la Caracal, pentru a se convinge că „totul e așa cum trebuie” și „să simtă energia”. Artistul spune că ceea ce a descoperit la fața locului este mult mai terifiant decât imaginile prezentate de mass-media.

„Johnule, noi nu căutăm senzaţionalul, nu căutăm de fapt şi de drept absolut nimic, doar am vrut să vin aici să simt energia, să văd şi eu unde a putut trăi acest monstru Johnule. În aceeaşi ordine de idei vă spun sincer că voiam să văd dacă există bandă care delimitează zona, dacă totul e făcut aşa cum trebuie şi într-adevăr este totul aşa cum trebuie. Senzaţional!”, a declarat Dorian Popa.

Arată mult mai terifiant în realitate decât ce am văzut la televizor Johnule. Am făcut o cruce şi eu şi nu ştiu, se spun atât de multe încât nu ştiu ce să cred. Nu ştim nici unii dintre noi ce să credem, însă sperăm ca sufleţele fetelor să fie totuşi aici pe Pământ în continuare. O să mă uit şi eu puţin aşa pentru a înţelege ce am văzut la televizor”, a mai declarat Dorian Popa în vlogul său, pentru fanii de pe Youtube.

Dorian Popa, în vizită la casa lui Gheorghe Dincă [VIDEO]

