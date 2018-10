NOI informații despre CAZUL băiatului MORT la SPITALUL PRIVAT. Ce spune CHIRURGUL care l-a OPERAT

Chirurgul Laura Bălănescu, medicul care l-a operat pe băiatul de un an și 10 luni, care a murit ulterior la spitalul Sanador, a făcut declarații, susținând că protocoalele au fost respectate.





Legiștii au anunțat că motivul morții băiatului a fost șocul hemoragic, după ce fusese operat de hernie înghinală.

„A fost un șoc și o mare traumă, e regretabil ce s-a întâmplat, este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să va dau foarte mult, nu știu nici eu, nu am nicio explicație până acum ce s-ar fi putut întâmpla. Pot să va spun atât: intervenția chirurgicală a evaluat fără evenimente majore, și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință.

Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală nici nu necesită monitorizare în terapie. Noi, la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat, îi ducem și în terapie imediat post operator tocmai pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat”, a declarat chirurgul Laura Bălănescu, conform digi24.ro.

Parchetul a chemat la audieri, astăzi, părinții copilului dar și medicul echipajului SMURD care a fost chemat la spital. Procurorii au mai chemat la audieri și medicii și asistentele care l-au îngrijit pe băiat.

