La mai bine de o săptămână de când Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, anchetatorii veniți special de la București pentru acest caz, au descoperit, într-o pădure de lângă Caracal, oseminte umane. Mecanicul acuzat de crimă le-a spus polițiștilor că acolo ar fi ascuns trupul Luizei, eleva de 18 ani dispărută pe 14 aprilie 2019. La fața locului, criminaliștii au găsit rămășițele umane, dar și haine.

Așa cum reiese din declarația avocatului familiei Măceșanu, Tonel Pop, nu există certitudinea că acele rămășițe și îmbrăcămintea găsite în pădure ar aparține Luizei. Osemintele și hainele urmează să fie expertizate, pentru a se determina cu certitudine dacă au sau nu legătură cu cazul Caracal.

Celebrul avocat Tonel Popa a mai adăugat că, din câte știe, Dincă nu a confirmat că ar fi vorba despre rămășițele Luizei, ci doar le-a spus anchetatorilor că acolo s-ar afla.

„Urmează să vedem dacă el confirmă acest lucru. Nu am înțeles să fi confirmat. S-au găsit acele oseminte și va trebui el să spună dacă aparțin sau nu Luizei. Dar aceste lucruri vor fi stabili prin proba ADN. Eu încă cred că Luiza trăiește și foarte multe persoane vor să închidă cazul prin moartea celor două”, a spus avocatul, citat de Digi24. Acesta a adăugat că a fost sunat de reprezentanții autorităților ca să participle la cercetări.

Și actualul avocat al lui Gheorghe Dincă susține că mecanicul din Caracal a dat declarații neclare despre felul în care ar fi ucis-o pe Luiza și despre locul unde ar fi dus cadavrul.

„Există o problemă. El zice că nu își aduce aminte de culoarea părului ei. El recunoaște că ar fi ucis-o. Dar dacă este Luiza în mod sigur, nu știu să vă spun”, a spus avocatul Claudiu Lascoschi, la Realitatea TV.

În acest caz, o echipă de anchetatori a început să caute, inițial, telefonul Luizei, într-un lan de floarea-soarelui de la marginea orașului, tot pe baza celor spuse de Dincă. Până acum, probele descoperite în casa principalului suspect arată că s-au descoperit urme ADN, dovedite prin analizele de laborator, ce arată prezența Alexandrei, nu și ale Luizei.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, i-a dus pe anchetatori și pe piste false. El a mai declarat că ar fi aruncat corpul fetei ba în Olt, ba în Dunăre, ba într-un lac din apropiere de Caracal, dar că nu își amintește exact unde.

Avocatul Tonel Pop susține că inculpatul nu cooperează cu procurorii, ci „își urmărește interesul și vrea să obțină o pedeapsă cât mai mică”. „Acest monstru nu cooperează mai deloc. Cooperează în sensul în care îi e favorabilă cooperarea, toate sunt expuse de el în așa fel încât să îi prindă bine. Tot ce a făcut spune că nu a făcut cu intenție, pentru a obține o pedeapsă mult mai mică”, a precizat avocatul.

Ipoteză macabră: victime ucise și aruncate la câini

O ipoteză macabră, dar plauzibilă, în viziunea anchetatorilor, este aceea că Gheorghe Dincă ar fi hrănit cei opt câini pe care îi avea în curte cu carne din trupuri ale victimelor sale. În contextul în care, în curtea de pe strada Craiovei, din Caracal, au fost găsite urme care indică posibilitatea ca, acolo, să fi fost ucise mai multe persoane, au fost ridicate excremente ale animalelor. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat la Antena 3 că anchetatorii au greşit când au lăsat o asociaţie de protecţie a animalelor să ia câinii din curtea lui Gheorghe Dincă fără a-i expertiza, deoarece criminalul ar fi putut să fie capabil de fapte cu adevărat monstruoase.

„Din punctul meu de vedere, este o pistă importantă. Am făcut o cerere pentru ca excrementele acestor animale, dar şi animalele să fie analizate, să vedem dacă au consumat carne de om. Aveam această prezumpţie, credem că este posibil ca victimele să fi fost tranşate şi doar o parte să fi fost aruncată în foc.

Astfel, este posibil ca acel cazan să fi fost folosit la arderea unor bucăţi din trupurile fetelor. Este această cazuistică, ca o parte din trupuri să fi fost arse, o parte îngropate şi o parte date la câini. Astfel, nu mai există cadavrele. Cred că nu vor mai avea ce să facă şi vor trebui să dezgroape şi la propriu şi la figurat ce este în Casa Ororilor şi să ne arate ce era să ţină acoperit încă o săptămână anchetatorii, cât inculpatul era la Bucureşti. Să vedem dacă am avut dreptate când am cerut să se reia cercetările”, a declarat Tonel Pop.

Ce l-a făcut pe criminal să mărturisească

Primul avocat al lui Gheorghe Dincă a relatat ce l-a determinat pe criminalul din Caracal să mărturisească că le-a ucis pe cele două fete, Alexandra și Luiza, abia la trei zile după ce a fost reținut. Bogdan Alexandru a declarat că ucigașul ar fi cerut să vorbească cu un anume polițist, indicând și un nume: Marius Preda.

Despre acesta, presa locală scrie că lucrează la Poliția Caracal, iar socrul său este vecin cu Gheorghe Dincă. Agentul la care se face referire a fost, potrivit declarațiilor de avere, technician criminalist, în 2006. Apoi, ar fi detașat la Rutieră, iar numărul său de telefon s-ar fi găsit într-unul dintre telefoanele lui Dincă.

Oficiali din Poliția Română și din IPJ Olt, însă, susțin că Marius Preda, din Caracal, nu ar avea nicio legătură cu polițistul care l-a convins pe Gheorghe Dincă să mărturisească. Surse judiciare indică, de fapt, că ar fi vorba depre un polițist de la Serviciul Judiciar al Poliției Capitalei.

La România TV, avocatul Bogdan Alexandru a declarat că Gheorghe Dincă a mărturisit crimele, prima dată, cu ocazia percheziției de duminică 28 iulie. „În mod surprinzător pentru toată lumea – inclusiv pentru mine ca avocat al dânsului – în condițiile în care timp de două zile purtase discuții chiar unele legate de probele din dosar (adică îi explicasem ce probe sunt în sensul acuzării și că trebuie să se gândească foarte bine și să spună adevărul) în mod surprinzător în timpul percheziției din data de 28 iunie sunt anunțat de către anchetatori că dânsul dorește să își recunoască faptele și să mergem să asistăm la această recunoaștere. M-a surprins să fiu sincer pentru că purtasem o discuție destul de amplă pe această temă – atât în ziua de 27, sâmbătă, cât și pe 28. Poziția dânsului a fost constantă, în sensul că nu cunoaște cine sunt aceste fete. Și chiar la un moment dat erau insistențe din partea anchetatorilor să recunoască pentru că în opinia dânșilor era vinovat și trebuia să spună adevărul, el chiar s-a enervate la un moment dat și am intervenit și eu că prea se insista să recunaoscă fapta și dânsul mergea pe nerecunoaștere.

Pot să vă confirm că a cerut să stea de vorbă cu un polițist”, a spus avocatul. Întrebat dacă polițistul este de la IPJ Olt, Bogdan Alexandru a răspuns: „Sper să nu mă înșel, dar acel domn polițist eu nu l-am văzut în grupul polițiștilor de la Dolj. Pe acest domn polițist l-am văzut doar la fața locului, acolo. Presupun că este un polițist de la Olt. A rămas singur cu acel polițist, chiar mi-a solicitat să rămână singur cu acel polițist”.

S-a aflat motivul pentru care Alexandra a sunat la 112

Unul dintre elementele care a stârnit emoție în cazul Caracal este și faptul că Alexandra Măceșanu a sunat la 112 în timp ce era sechestrată în casa lui Gheorghe Dincă. S-au făcut multe speculații, ca pe orice amănunt din această anchetă, pe această temă. Declarațiile date de primul avocat desemnat din oficiu să îl asiste pe Dincă face lumină și sub acest aspect.

Avocatul Alexandru Bogdan a vorbit despre mărturiile date de arestat la ancheta din Oltenia, dar, comparându-le cu cele descrise de apărătorul din București, Claudiu Lascoschi, mărturiile nu s-au schimbat mult. Că ele conțin multe minciuni sau adevăruri înjumătățite este tot mai evident cu fiecare nouă zi de anchetă. Întrebat de reporterul România TV unde a fost omorâtă Alexandra, avocatul răspunde:

„În dormitorul dânsului, în care se intra dintr-o terasă din fața casei. A legat-o, însă nu foarte strâns la picioare, a lăsat 20-30 de centimetri joc de picioare, astfel încât ea putea să facă pași. Într-adevăr i-a pus la ochi o bandă de scoch, dar care a fost ușor de înlăturat deoarece spune dânsul că nu a legat-o și de mâini, doar de picioare de cadrul patului. Inculpatul era plecat de acasă (…) cert e că a spus că avea două telefoane pe care le-a ținut în încăperea respectivă și, evident, știa dânsul că acele telefoane nu funcționează și nu își făcea nicio problemă.”

„Știa că aceste telefoane nu funcționează”. Aparatele, așa cum s-a mai spus, erau cu cartele prepay și acel „nu funcționează” înseamnă că nu mai aveau credit.

Dar, ca orice cartelă, din fabricație, ele pot fi folosite „pentru apeluri de urgență”. Adică poți suna DOAR la 112! Se pare că din acest motiv, că a găsit numai telefoane fără credit pe cartelă, Alexandra nu a putut suna la un cunoscut. (Alecu Racoviceanu)

Avocatul monstrului din Caracal: Unde susține criminalul că a dus trupul Luizei și ce greșeală enormă au făcut anchetatorii

Primul avocat din oficiu care l-a reprezentat pe Gheorghe Dincă, Bogdan Alexandru, a relatat într-un interviu pentru România Tv cum anume a spus clientul său că a procedat atunci când le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra.

Versiunea pe care avocatul din oficiu o cunoaște de la Gheorghe Dincă este că atât în ceea ce o privește pe Alexandra, cât și pe Luiza (foto), monstrul din Caracal nu ar fi urmărit comiterea crimelor.

Dincă le-a luat pe amândouă cu mașina cu intenția de întreține raporturi sexuale, a fost refuzat, iar asta l-a enervat. Pe amândouă le-a dus acasă unde le-a ucis fără să vrea, pe fiecare, cu o lovitură de palmă. Din relatările avocatului, Gheorghe Dincă ar fi intrat în panică de fiecare data după ce a constatat că în urma loviturilor le-a ucis pe fete și a decis să scape de trupurile lor. Atât în cazul Luizei, cât și în cazul Alexandrei avocatul nu pomenește nimic despre viol, deși cel puțin în ultimul caz victima a spus cu subiect și predicat la 112 că a fost violată.

Ucisă dintr-o lovitură

„Pot să vă spun că în cazul Luizei dânsul a spus că fapta s-a petrecut în aceeași zi în care Luiza a fost luată cu mașina (…) Evident, dânsul susține că a purtat o discuție în mașină cu dânsa, a crezut că e prostituată, a văzut că nu prea este din discuții și a încercat să o stimuleze cu sume de bani care ușor-ușor au crescut în ideea în care să obțină un raport sexual consimțit. După care au mers la domiciliul dânsului fără să o constrângă, convingând-o să meargă, intrând în niște discuții legate de școală, de prietenii ei și așa mai departe adică zice dânsul că a reușit oarecum să se apropie de fată și în felul ăsta fata să prindă ceva încredere în dânsul…Ajungând acasă, cu mențiunea că fata se grăbea, nu putea să stea foarte mult (…) au avut mai multe discuții după care, mă rog, sunt câteva aspecte pe care nu vi le pot spune, cert e că s-a ajuns la o discuție în contradictoriu și în urma acestei discuții inculpatul a avut un exces de furie și i-a aplicat o lovitură acestei fete, lovitură care în descrierea inculpatului i-a fost fatală, căzând, lovindu-se. După aceea, dânsul susține că a făcut tot ceea ce era posibil să resusciteze această persoană, dar nu a mai reușit”, a spus Bogdan Alexandru.

Modalitatea în care Gheorghe Dincă a ales să scape de cadavre e diferită: pe Luiza ar fi dus-o „într-un loc în care nimeni să nu o găsească”. Pe Alexandra, avocatul spune că Dincă s-a hotărât să o incinereze în loc să o ascundă ca pe Luiza. Avocatul Bogdan Alexandru nu a spus unde anume a precizat criminalul că a dus-o pe victimă, invocând că acest detaliu face parte din ancheta procurorilor. El dezvăluie totuși un aspect din care reiese că locul respectiv este departe de „casa ororilor”, locul unde le-a ucis și pe ambele fete. Gheorghe Dincă ar fi trecut prin mai multe localități până să arunce trupul Luizei.

S-au temut pentru viața lui Dincă

Este neclar drumul exact pe care l-ar fi făcut Gheorghe Dincă până la locul respectiv și nici anchetatorii nu știu, deoarece în încercarea de a scăpa de presă care le urmărea fiecare mișcare, au luat-o pe altă rută:

„În detaliile de anchetă există tot traseul pe care dânsul l-au urmat și locul unde a abandonat trupul Luizei. (…) În declarația de recunoaștere care s-a dat duminică dânsul a explicat punct cu punct comunele prin care a trecut până la locul la care a abandonat trupul Luizei. A doua zi anchetatorii – cum și din punctul meu de vedere era firesc – (…) au decis să facă o reconstituire sau o cercetare la fața locului, că nici eu nu m-am lămurit. Aveau datele că trebuie să ajungă într-o localitate sau la marginea unei localități unde se întâmplase treaba asta și au decis dânșii pe ce traseu să meargă acolo. Problema e că au decis să meargă pe un alt traseu decât cel pe care l-a urmat inculpatul și din punctul meu de vedere aici s-a greșit enorm. Pentru că dacă într-adevăr se voia ca inculpatul să recunoască și să își dea seama de locul unde a abandonat trupul acestei fete ar fi trebuit să se urmeze traseul pe care dânsul l-a făcut. Gândiți-vă că era noapte atunci când dânsul a făcut acest lucru și era greu să recunoască locurile din jur. (…) În acestă căutare mai era o mică problemă: presa, care deranja organele de anchetă. Și atunci se luau tot felul de măsuri astfel încât presa să fie îndepărtată. (…) Au fost porțiuni în care dânșii s-au întors din drum tocmai în ideea de a induce în eroare presa: s-au dus într-o direcție, s-au întors în altă direcție, la un moment dat au blocat drumurile. (…) Într-un final așa mi s-a creat opinia că a fost o operațiune eșuată din cauza presei. Nu s-a ajuns la punctul X pentru că a intervenit și un incident. Eram în apropierea locului în care s-a întâmplat abandonarea trupului însă niște persoane neautorizate au pătruns în zona de cercetare (…) au început să huiduie, să strige și chiar au deschis ușa mașinii în care se afla inculpatul. Momentul a fost tensionat. Într-un final domnul procuror a luat decizia să oprim pentru că evident se punea în pericol viața inculpatului și e text de lege cu privier la cerccetarea la fața locului în sensul că nu trebuie pusă în pericol viața persoanelor implicate în această procedură”.

Incinerarea trupului Alexandrei a durat șase ore. Inculpatul avea cunoștințele și materialele necesare

În privința Alexandrei, avocatul relata că vresiunea lui Dincă este următoarea: ar fi luat-o pe fată în aceleași condiții, cu gândul de a întreține relații sexuale, a fost din nou refuzat, ceea ce l-a înfuriat și l-a făcut să o lovească în timp ce se afla în mașină. Apoi, Dincă a dus-o pe Alexandra la el acasă, unde a legat-o de picioare de cadrul unui pat.

La cererea victimei, Dincă s-ar fi dus să cumpere o cremă de la farmacie. Aici lucrurile devin iarăși neclare: avocatul nu dezvăluie mai multe detalii, dar spune că până la urmă inculpatul nu s-a dus la farmacie, ci doar a lipsit de acasă timp de patru ore.

La întoarcere, Dincă ar fi surprins-o pe Alexandra cu telefonul în mână, moment în care a avut un acces de furie, a lovit-o iar apoi a constatat că lovitura i-a fost fatală fetei de 15 ani. După două ore de „frământări”, avocatul spune că Dincă a luat decizia de a incinera trupul Alexandrei.

„Evident că la fel ca și în cazul Luizei a intrat în panică și tot la fel a stat pe gânduri să vadă ce poate să facă. Și a luat – zice dânsul că după o oră, poate două – decizia de a o incinera. (…) A luat decizia de a nu mai proceda deși s-a gândit să procedeze la fel cum a procedat și cu Luiza, totuși a luat această decizie, de a incinera trupul Alexandrei. Nu a fost tranșată în niciun caz. Pur și simplu a fost pusă într-un cazan pe care dânsul îl folosea în mod constant pentru a topi metale și separarea cuprului de aluminiu. (…) Trebuie să țineți cont că inculpatul are cunoștință în topirea de metale și are tot ce îi trebuie, are materialele necesare, să ajungă cu focul la temperaturi foarte înalte astfel încât să topească metale. Și atunci dânsul a apelat la o astfel de metodă astfel încât să reușească să obțină cenușă inclusiv din oase. (…) De la ora două (14:00 – n.r.) de când a fost deschis acest foc și până la ora wopt (20:00 – n.r.), acest proces de ardere a fost continuu. Sunt șase ore de ardere continua în care corpul a fost expus la flacără direct. Și, la un moment dat, pentru că a întâmpinat problema cu oasele că nu ardeau, a folosit niște vaselină, a folosit un carton din ăsta de smoală care se folosește la acoperișuri, despre care știa dânsul că mărește temperatura la ardere și în felul ăsta după încă trei ore a obținut cenușă.”, a spus avocatul.

