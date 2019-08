Un vecin al lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal care a susține că a ucis două adolescente, își amintește că a simțit că ceva este în neregulă în casa criminalului. A simțit, dar n-a făcut nimic. N-a sunat nici la pompieri, pentru că spune că a văzut foc și fum, iar mirosul era extrem de puternic, n-a sunat nici la poliție.

Vecinul lui Dincă susține că a simțit un miros total nespecific venind din curtea lui Dincă și că ar fi informat autoritățile despre acest lucru la începutul anchetei.

„Eu am dat declaraţii din prima zi când am ajuns. La ora 1, când am venit acasă. Am simţit miros de fum. Noi am fugit la instalaţie, am crezut că a luat instalaţia foc, aşa mirosea. Era un fum greu! Mirosea a ebonită. Niciodată n-a mirosit în felul ăsta. Şi era fumul alb. De obicei ardea cauciucuri, amesteca cu cauciucuri, topeşte motoare”, a mărturisit vecinul lui Dincă.

Acesta a spus că mirosul era atât de puternic încât nu puteau ţine geamurile deschise şi nu puteau sta în curte. Fumul şi mirosul ar fi fost simţit vreme de 4 ore, până la 17. „Am dat declaraţii şi aici, şi la Caracal, a venit procuror şi de la Slatina, am fost la DIICOT la Craiova”, a încheiat bărbatul.

