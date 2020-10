Romeo Stavarache acuză decizea penală a Curții de Apel Târgu Mureș în baza căreia a fost condamnat la 4 ani de închisoare.

El susține că mandatul de executare a fost semnat, ștampilat și emis de o grefieră de la instanța de fond.

Mai mult, chiar Penitenciarul recunoaște că Decizia de condamnare nu există.

Potrivit luju.ro, această condamnare nelegală trebuie anulată

Care sunt acuzațiile pentru care a fost condamnat

Decizia penală nr. 495/A din 3 noiembrie 2017 a fost dată de judecătorii Mihaela Ramona Crețu și Iulian Constantin Bălan de la Curtea de Apel Târgu Mures în dosarul nr. 630/110/2015 prin care Romeo stavarache a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru o pretinsă luare de mita.

Astfel, Stavarache a fost băgat în pușcărie în baza unui mandat de executare emis pentru o faptă pentru care a fost achitat, conform însăși instanței care a decis condamnare sa. „Fapta retinuta in mandat, privind pedeapsa de 4 ani, este redata in forma si continut ca in rechizitoriu si nu exista in decizia Curtii de Apel Targu Mures 495/A/2017″, punctează Stavarache în acțiunea sa din instanță.

Mai mult, Romeo Stavarache, „suma de 810.000 lei care este retinuta in mandat ca obiect al luarii de mita nu mai exista in fapt, datorita faptului ca suma de 810.000 lei din decizia 266/D/2016 a Tribunalului Bacau (instanta de fond) a fost anulata prin achitari succesive in baza art 16 alin. 1 lit. b faptele nu sunt prevazute de lege tuturor inculpatilor”.

Contestația se va judeca luni de către magistratul care l-a condamnat

Contestația la executare formulată de fostul edil Stavarache, urmează să se judece luni, 26 octombrie 2020, prin intermediul căreia denunță neregulile existente în Decizia 495/A/2017 a CA Târgu Mures, precum și faptul că pronunțarea soluției de condamnare și punerea în executare a hotărârii s-au făcut total nelegal și netransparent, potrivit luju.ro

