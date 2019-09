Cate planete exista in Univers? La aceasta intrebare inca nu avem un raspuns, tinand cont ca in Univers exista sute de miliarde de galaxii, unele mult mai mari, altele mult mai mici decat a noastra. Recent insa un studiu efectuat de un grup de cercetatori de la universitatea din Pennsylvania publicat intr-un articol in revista Astronomical Journal arata cum ca in galaxia noastra ar putea exista circa 10 miliarde de planete asemanatoare cu Pamantutl. Numarul total de planete ar fi mult mai mare, insa printre acestea, cele care au dimensiuni asemanatoare cu Terra si se situeaza la o distanta fata de propria stea care sa permita (daca exista) apei sa fie in stare lichida sunt cele cateva (poate 10) miliarde estimate de cercetatorii americani.

Cum au procedat acestia pentru a calcula numarul acestor planete gemene cu a noastra? Evident, aceste planete nu au fost „vazute” cu vreun telescop – doar o mica parte sunt masurate si cunoscute. Planetele au fost descoperite cu ajutorul telescopului spatial Kepler, care, pe o durata de 10 ani, a scrutat galaxia in cautare de noi planete. Au fost astfel descoperite de catre Kepler circa 2600 de planete denumite exoplanete – adica planete care se situeaza in afara sistemului Solar.

Multe dintre aceste planete sunt asemanatoare cu a noastra iar o parte dintre acestea sunt la o distata fata de propria stea care ar permite apei sa fie in forma lichida; cercetatorii au estimat cum circa o patrime dintre stelele asemanatoare cu Soarele ar avea o planeta asemanatoare Terrei.

Evident numarul adevarat nu este cunoscut, insa cercetatoii sustin ca in orice caz numarul de planete care ar fi asemanatoare cu Pamantul este intre 5 si 10 miliarde.

Nu toti cercetatorii sunt insa atat de optimisti. Intr-un articol recent publicat in prestigioasa revista Nature, un grup de astronomi condus de Laura Kreidberg de la universitatea Harvard si Smithsonian Astrophysical Observatory, arata cum faptul ca o planta este asemanatoare cu Terra nu inseamna neaparat ca este o planeta geamana cu a noastra. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie sutdiind planeta LHS 3844b, situata la o distanta de circa 49 ani lumina fata de noi. Aceasta planeta este putin mai mare ca Terra, avand raza de 1.3 ori mai mare, insa nu are o atmosfera. Faptul ca pe planeta LHS 3844b nu exista atmosfera a fost demonstrat prin obervatiile efectuate cu telescopul in unde infrarosi Spitzer (NASA), lansat in 2003. Spitzer a observat LHS 3844b mai bine de 100 de ore, si spectrele masurate au aratat cum ca pe aceasta planeta atmosfera este absenta.

La ora actuala se cunosc mai bine de 4000 de exoplanete – printre acestea se numara planete enorme, mult mai mari decat Terra, dar si planete asemanatoare cu a noastra, insa, cum am vazut, faptul ca sunt asemanatoare ca dimensiuni si ca distanta fata de Soarele lor, nu inseamna neaparat ca sunt planete pe care exista forme de viata asemanatoare cu a noastra, intrucat nu se stie cate dintre acestea au o atmosfera si apa in stare lichida.

Kepler a terminat misiunea spatiala in 2018. Pentru viitor se planuieste lansarea unui nou telescop, Wfirst (Wide-Field Infrared Survey Telescope) de catre NASA. Acesta va fi lansat in urmatorii 10 ani si va fi un instrument mult mai puternic decat Kepler pentru descoperirea de noi planete. Vom ajunge deci sa depasim numarul de 10000 de planete cunoscute in apropierea Terrei. Pe cate dintre acestea exista oare forme de viata? Instrumentee pe care le avem nu ne permit inca sa raspundem la aceasta intrebare. In viitor insa cine stie, poate vom reusi sa masuram semnale care sa ne ajute sa raspundem la aceasta intrebare.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

