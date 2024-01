Regula de aur care îi ține împreună pe Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, au o regulă de la care nu se abat cu nici un chip. Aceasta îi ajută să reziste împreună, în relație, în ciuda problemelor care mai apar de-a lungul timpului.

Doina Teodoru și chef Scărlătescu formează un cuplu de mult timp. În ciuda încercărilor prin care au trecut și a diferenței de vârstă, flacăra iubirii rămâne la fel de intensă. Iar acest lucru se datorează unei reguli de la care nu se abat, nici Doina Teodoru și nici Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a vorbit despre acest „ingredient secret” care îi ajută, pe ea și pe iubitul ei, să treacă peste toate obstacolele. Potrivit spuselor sale, secretul este ca cei doi să rezerve o parte din timp pentru a-l petrece separat, singur sau cu propriul grup de prieteni. Actrița a vorbit despre relația cu Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Otravă.

Ea a spus că această regulă este foarte sănătoasă și îi ajută să-și păstreze dragostea. Fiecare are și timpul lui, pe care îl petrece singur sau cu un anumit grup de prieteni, din care celălalt partener nu face parte.

„Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui. Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a spus actrița despre relația cu Cătălin Scărlătescu.