Fostul ministru al Adacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a susținut, la US–Romania Regional Economic Forum de la Iași, că România trebuie să consolideze componenta economică a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, inclusiv prin deblocarea investițiilor întârziate și lansarea unor proiecte de amploare. Potrivit acestuia, investițiile americane în energie, infrastructură, industrie și tehnologii strategice pot contribui atât la dezvoltarea economică, cât și la securitatea națională.

Cătălin Predoiu a criticat ritmul proiectelor economice convenite sau discutate cu partea americană și a cerut Guvernului să accelereze inițiativele existente și să negocieze un pachet de patru-cinci proiecte majore cu administrația SUA.

În discursul său, Cătălin Predoiu a făcut referire la schimbările din mediul internațional de securitate și la abordarea administrației americane în relațiile cu Europa. El a invocat un discurs susținut de secretarul de stat american Marco Rubio la Atena, în care acesta a vorbit despre consolidarea puterii naționale a Statelor Unite prin reindustrializare, controlul lanțurilor critice de aprovizionare, dezvoltarea tehnologiilor strategice și refacerea capacităților de apărare.

Predoiu a arătat că relația dintre SUA și Europa trebuie să se bazeze atât pe cooperarea în domeniul apărării, cât și pe investiții și interese economice comune.

„Securitatea economică este securitate națională”, a afirmat acesta, citând principiul formulat în memorandumul prezidențial american „America First Investment Policy”, semnat de președintele Donald Trump la 21 februarie 2025.

În opinia lui Predoiu, România trebuie să privească investițiile americane nu doar ca pe un instrument de dezvoltare economică, ci și ca pe o modalitate de consolidare a securității naționale.

El a susținut că administrația americană își concentrează tot mai mult atenția strategică asupra regiunii indo-pacifice și a Orientului Mijlociu, iar Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

Cătălin Predoiu a descris schimbările produse în mediul de securitate al României după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, făcând referire la incidentele cu drone, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

El a amintit că, în 2024, trei drone căzuseră pe teritoriul României, în câmp, în timp ce ulterior au fost înregistrate zeci de incidente de acest fel. Printre cazurile menționate s-au numărat drona căzută la Galați și cea din Portul Constanța.

Predoiu a vorbit și despre intensificarea atacurilor cibernetice și a acțiunilor de dezinformare, despre care a spus că urmăresc inclusiv adâncirea diviziunilor din societate. De asemenea, el a făcut referire la ceea ce a caracterizat drept cea mai severă interferență străină petrecută în lume, înregistrată în 2024 și 2025.

„Putem să ne așteptăm inclusiv la acte de sabotaj sau chiar de terorism”, a declarat Predoiu, adăugând că instituțiile statului cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale lucrează pentru a limita aceste riscuri.

În discursul său, acesta a susținut că mediul de securitate s-a schimbat profund în ultimii ani, iar România trebuie să își adapteze răspunsul la noile amenințări.

Un punct important al intervenției a vizat proiectele economice româno-americane. Predoiu a afirmat că, deși ideea consolidării investițiilor americane a fost susținută la nivel declarativ, rezultatele concrete au rămas în urma așteptărilor.

„La nivel declarativ și al dialogului, toată lumea a susținut ideea. În plan practic însă, suntem restanți”, a declarat acesta.

Printre proiectele pe care le-a menționat se numără dezvoltarea reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR), proiectul nuclear de la Cernavodă, Coridorul Vertical de Gaze și proiectul SIG Sauer. Potrivit lui Predoiu, unele dintre acestea stagnează, altele au fost întârziate, iar în cazul Coridorului Vertical de Gaze este încă așteptată o poziție oficială.

El a mai spus că ar fi putut fi inițiate discuții oficiale privind investiții în centre de date, minerale rare și fabricarea de drone.

Predoiu a susținut că inițiativele politice informale pentru atragerea interesului american în aceste domenii nu au fost urmate de acțiuni suficient de ferme din partea Guvernului. În opinia sa, Ministerul Afacerilor Externe și ministerele cu atribuții economice ar fi putut avea un rol mai activ în promovarea unor asemenea proiecte.

Pentru a argumenta legătura dintre investițiile economice și securitatea națională, Cătălin Predoiu a prezentat proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

Investiția, dezvoltată de OMV Petrom și Romgaz, are o valoare estimată la aproximativ patru miliarde de euro, cele două companii deținând participații egale, de câte 50%. Rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar producția anuală la nivel de platou este estimată la circa opt miliarde de metri cubi.

Primele gaze sunt așteptate în prima jumătate a anului 2027. Potrivit estimărilor OMV Petrom prezentate în discurs, contribuțiile la bugetul statului român ar putea ajunge la aproximativ 20 de miliarde de euro pe durata proiectului.

Predoiu a amintit că proiectul se desfășoară în zona economică exclusivă a României și a făcut referire la incidentele de securitate înregistrate în ultima perioadă în apropierea platformei.

El a susținut că participarea unei mari companii americane la un proiect de asemenea amploare ar putea descuraja eventuale acțiuni ostile.

„Sunt convins că orice actor statal sau nestatal s-ar gândi de două ori înainte de a întreprinde acțiuni ostile împotriva unui proiect din Marea Neagră care include capital SUA”, a afirmat Predoiu.

Potrivit acestuia, investițiile americane majore ar putea avea efecte care depășesc beneficiile economice directe, inclusiv prin creșterea interesului Washingtonului pentru protejarea investițiilor și menținerea prezenței militare americane în România.

În finalul intervenției, Predoiu a cerut accelerarea proiectelor deja începute și inițierea unor negocieri structurate cu administrația americană pentru un pachet de patru-cinci proiecte de anvergură, în domenii de interes comun.

El a susținut că România trebuie să treacă de la declarații privind importanța Parteneriatului Strategic cu SUA la acțiuni concrete, care să valorifice oportunitățile de investiții în energie, infrastructură, industrie și tehnologie.

„Ce este de făcut? Exact ceea ce nu s-a făcut până acum: deblocarea sau, după caz, accelerarea proiectelor începute și inițierea unei discuții structurate cu administrația SUA pe un pachet de 4–5 proiecte de anvergură în domenii de interes comun”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta și-a încheiat intervenția exprimându-și speranța că noul Guvern va pune în aplicare aceste măsuri.