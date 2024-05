Monden Cătălin Botezatu, la un pas să intre în politică. Propunerile primite de cunoscutul designer







Cătălin Botezatu se numără printre vedetele care au fost curtate de partidele politice. Designerul a mărturisit că a primit invitații pentru a face această schimbare în carieră, însă le-a refuzat. De altfel, acesta susține că nu are „calitățile”necesare pentru a intra în această lume.

Cătălin Botezatu, curtat de partidele politice

Cunoscutul designer a visat să urmeze o carieră în lumea teatrului, însă viața i-a pregătit un alt drum. Cătălin Botezatu a primit oferte pentru a intra în politică, însă nu a acceptat niciuna. Acesta a menționat că este o persoană directă, aspect care nu ar fi apreciat în acest domeniu.

„Nu știu să mint. Sunt săgetător veritabil, nu sunt diplomat, spun lucrurilor pe nume. Am foarte mulți prieteni în politică și cred că toți prietenii mei sau toate relațiile mele pot spune că nu am apelat la nimeni, nu am cerut niciodată nimic, niciun favor. Au fost așa mici chestii, dar nu am cerut case, nimic. Mi s-au făcut multe nedreptăți cu ani în urmă, 30 și ceva de ani, și am suferit foarte mult din cauza acelei perioade. Nu am nevoie de nimic de la nimeni.”, a declarat designerul.

Pasionat de design interior

Cătălin Botezatu este celebru pentru creațiile în materie de vestimentație și lenjerie intimă, însă puțini știu că acesta este atras și de amenajările interioare. Drept dovadă, designerul și-a decorat singur apartamentul de lux din nordul Capitalei.

„Când nu știa nimeni de budism și de amenajări interioare pe tip budism, mi-am făcut unul dintre apartamente în Nordului, o chestie imensă, superbă, numai cu obiecte budiste, care a arătat și arată în continaure extrem de frumos, chiar și acum după mai mult de 15 ani. A fost un challenge pentru mine, pentru cei care intrau spuneau: uau, ce e aici! Dar sunt elemente de mobilier și decorațiuni superbe în zona asta. Doar să trebuiască să știi să le asociezi între ele. ”, a adăugat el.

Cătălin Botezatu s-a confruntat cu probleme medicale grave

După o perioadă dificilă în care s-a luptat cu o serie de probleme medicale, designerul se bucură din plin de viață. Astfel, Cătălin Botezatu nu are în plan să facă schimbări majore în carieră.

„Hai să nu mă bag în politică. Nu furăm nimic, nu am câștigat licitații din astea pentru care nu am muncit. Totul vine pe multă muncă, pe mult devotament, pe pierdut de dimineață până seara timpul la serviciu, pentru a supraveghea ca totul să fie bine, așa că puneți mâna și munciți.”, a completat acesta.