Probleme grave cu inima pentru Botezatu. Mărturisire emoționantă: „Aș vrea ca până la capătul vieții mele...”

De mai mulți ani, Cătălin Botezatu a avut probleme cu inima și se află în permanență sub supravegherea medicilor. Atunci când nu se simte bine, designerul i-a măsuri. Nu de puține ori a mers în Turcia pentru a face mai multe controale.

„Merg din când în când să îmi fac analizele în Turcia, acolo am medicii care se ocupă de inima mea pentru că ea e cu probleme, dar în rest sunt ok, slavă Domnului îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt ok. Mă simt ca la 30 de ani”, a spus designerul la Antena Stars.

„Dacă mă simt rău și sunt semnale de alarmă, atunci îmi sun medicii și transmit repede analizele pe care le am făcute atunci la cald și ei le citesc și le interpretează și îmi spun ce am de făcut”, a mai spus acesta.

Cătălin Botezatu a declarat că vrea ca toată lumea să descopere omul din spatele personajului pe care îl văd pe micile ecrane.

„Aș vrea că până la capătul vieții mele oamenii să descopere omul din spatele personajului, din spatele personalității Cătălin Botezatu, să se vorbească de acel om care a făcut ceva pentru alți oameni, de acel om care a lăsat ceva în urmă, de brandul Cătălin Botezatu, de omul bun cu inima mare Cătălin Botezatu, restul e istorie de ce se poate spune. După ce nu mai ești, practic nici nu mai contează. Astea le-am făcut pt sufletul meu, am făcut sute mii de acțiuni caritabile de-a lungul vieții, atât în țară cât și în străinătate, dar nu m-am lăudat cu ele. Le-am făcut uneori publice pentru că am vrut să fiu puterea exemplului”, a mărturisit Cătălin Botezatu, conform Libertatea.

