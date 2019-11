Mircea Sandu a scăpat de cancer și a dezvăluit suma uriașă pe care a cheltuit-o pentru a primi o nouă șansă în viață. Fostul președinte al FRF a cheltuit 100.000 de euro pentru operație, spitalizare și tratament, în urmă cu un deceniu.

”Tratamentul a costat mult. În jur de 100 şi ceva de mii de euro. Tratament, operaţie, spitalizare. Erau două zile de tratament de chimioterapie care costau în jur de două, trei mii de euro.

Mircea Sandu: A fost o operație grea și lungă. Acolo a fost punct ochit, punct lovit. Dumnezeu m-a dirijat şi m-a condus să merg acolo şi să fiu bine. A fost o operaţie grea şi lungă. Am fost operat şi pus în circuit. A fost mai complicat, dar am avut o minte puternică. Am fost psihic şi mental bine. Aveam deja un nepot de doi ani, mai urma să-mi vină o nepoţică, Simona, şi trebuia să mă bucur de ei. Şi mă bucur”, a dezvăluit Sandu, conform DigiSport.ro.

Mircea Sandu a aflat că are cancer la rect și la ficat în 2009, în urma unui control medical de rutină.

Te-ar putea interesa și: