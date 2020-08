„Cred ca sunt niste planuri bine facute. Exista variante pe care le vor adopta in functie de situatie. Nu e ceva care sa ne sperie. Exista si varianta de a amana, de a trece pe on line. Lucrurile sunt bine gandite. Vor fi si cazuri in plus care vor aparea ca si cazuri infectate. Totul ţine de modul în care se va păstra igiena, dacă se va purta masca. Chestia cu plexiglas între copii poate să fie bun sau o sursă de mici accidente”, a spus Emilian Imbri la România TV.

Managerul de la Victor Babeş a precizat că liceeni şi copiii de clasa I au un grad de încărcare cu viruşi mai mare decât cei în vârstă.