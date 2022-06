Cât de periculoase sunt țigările cu mentol. Acestea ar crește dependența de nicotină

Un studiu reprezentativ la nivel național asupra a 1.092 de tineri din SUA, realizat între 2013 și 2019, oferă dovezi care susțin această acțiune a FDA.

Publicat în numărul online din 6 iunie 2022 a JAMA Network Open de către cercetătorii de la Universitatea din California San Diego Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science, studiul a remarcat că proporția fumătorilor de țigări cu mentol între vârstele de 12 și 17 ani a crescut la 56% și aceste țigări cu mentol par să-i fi determinat să fumeze mai des și să devină mai dependenți de nicotină.

„Senzația de „răcire” a mentolului maschează duritatea tutunului, care poate face țigările mai plăcute pentru tineret. În plus, această senzație de răcoare poate permite fumului să fie inhalat mai adânc și menținut mai mult timp, ceea ce poate duce la o absorbție mai mare a nicotinei per puf. ”, a spus Eric Leas, Ph.D., profesor asistent la UC San Diego Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science și autor principal al studiului.

„Acest lucru poate accelera dependența fizică de nicotină, determinând tinerii să fumeze mai des”, a spus Leas, potrivit medicalxpress.com.

Folosind datele din studiul longitudinal de Evaluare a Tutunului și Sănătății (PATH) reprezentativ la nivel național, realizat de Institutul Național pentru Abuzul de Droguri și Centrul FDA pentru Produse din Tutun, sub contract cu Westat, cercetătorii au comparat utilizarea țigărilor cu aromă de mentol și a țigărilor nementolate.

Pentru tinerii care au fumat, consumul de țigări cu mentol a fost asociat cu 2,8 zile suplimentare de fumat în ultimele 30 de zile, un risc cu 38% mai mare de a fi un fumător frecvent și o dependență de nicotină cu 8% mai mare.

Tinerii care au trecut de la țigări cu mentol la țigări fără arome au fumat cu 3,6 zile mai puțin pe o perioadă de 30 de zile, au avut un risc cu 47% mai mic de a fi fumători frecvent și au avut o dependență de nicotină cu 3% mai mică.

Despre țigările mentolate:

Mentolul este o substanță chimică care se găsește în mod natural în uleiurile de mentă, dar este și produs sintetic în laboratoare.

Pe lângă gustul de „mentă”, mentolul are proprietăți de calmare a durerii și de amorțeală.

Mentolul a fost adăugat pentru prima dată la tutun în anii 1920 și 1930. Astăzi, aproape 18,6 milioane de fumători actuali folosesc țigări cu mentol în această țară.

Comercializarea produselor cu mentol a fost orientată către persoanele de culoare și LGBTQ+ și comunitățile cu venituri mici. Aproximativ 85% dintre fumătorii de culoare consumă țigări mentolate, comparativ cu 48% dintre latini, 41% dintre asiatici și 30% dintre fumătorii albi. FDA a raportat: consumul de țigări cu mentol a scăzut în rândul tinerilor albi, dar nu a scăzut în rândul tinerilor de culoare sau latino.