Cât costă cel mai vechi cazino din România, scos din nou la vânzare

Nu este situat în unul dintre marile orașe din țară, ci într-o stațiune balneară din județul Bacău! Este vorba despre Cazinoul din Slănic-Moldova sau Cazinoul Regal, construit de meșteri pietrari italieni, dar și de cei de pe Valea Slănicului, între anii 1892-1894, după planurile arhitecților George Sterian și H. Rick.

Prețul solicitat pentru cel mai vechi cazino din România

Conform website-ului cazino365.ro, preluat de agentia de presa Mediafax, nu este prima dată când Cazinoul din Slănic-Moldova este pus la vânzare. În ultimii ani, s-a încercat de mai multe ori să se găsească un cumpărător pentru clădirea emblematică din această stațiune balneară, însă fără succes. Cazinoul a fost scos mai întâi la o licitație pentu executarea unor datorii restante, în 2013. În 2021, o agenție imobiliară solicita prețul de 2.250.000 euro, iar în prezent prețul cerut s-a redus la 1.900.000 euro.

Primul cazino din țara noastră este datat cu anul 1894 în lista monumentelor istorice la numărul BC-II-m-A-00901 și face parte din clasa A, fiind un monument de valoare istorică națională și universală. Inițiativa ridicării acestui cazino i-a aparținut arhitectului Nicolae Ghica-Budești.

Cazinoul din Slănic-Moldova nu este cunoscut întâmplător și cu numele de Cazinoul Regal, căci a fost inaugurat în timpul domniei regelului Carol I (1881-1914) și a făcut parte din strategia de dezvoltare a stațiunilor balneare, de mare succes în acea epoca. România deținea o adevărată rețea de cazinouri în acea perioadă, căci s-au construit alte cazinouri emblematice precum Cazionul Vatra Dornei (1898), Cazinoul din Constanța (1910), Cazinoul Sinaia (1912). Demn de ramarcat este că alte două cazinouri, cele din Arad (1882) și Cluj (1897) erau ridicate pe teritorii aparținând atunci Ungariei, care au revenit României după Marea Unire din 1918.

Cazinoul din Slănic-Moldova – referințe istorice

Într-un articol despre Slănic Moldova, Ziarul Epoca din 26 Iulie 1897 nota următoarele: „Noul Casin, un adevarat monument de artă, pentru prima oara pus în exploatare în această stagiune, poate rivaliza cu tot ce s-a făcut mai de gust și mai luxos în acest gen; mobilat cu deosebit lux și îngrijire, în stejar masiv și pluș, cuprinde vaste săli de mâncare, café, cofetarie, salon de lectură, conversație si corespondență, piane, jocuri de distracție, precum și o sală cu doua biliarde aduse din renumita fabrica Lassinte din Lion. Pe lângă acestea mai este o splendidă sală de teatru, încăpătoare de 500 persoane, care rivalizează cu sala teatrului Național Iași și care e proiectată a fi iluminatã electric ca și întreaga cladire”.

În prima monografie a stațiunii Slănic Moldova, realizată de Cleopatra Tautu între anii 1930-1934, se menționează că celebrul cazino este cel în care „pulsează mai mult viaţa staţiunii de dimineaţă şi până noaptea târziu, acesta fiind unul dintre locurile de distracţie ale vizitatorilor. Aici, pe lângă restaurantul cel mai bun şi mai mare ce-l are Slănicul, Cazinoul are şi o frumoasă sală de cinematograf în care e şi un piano, are sală în care se dau concerte, serate, festivaluri, sală de bibliotecă pentru lectură, cofetărie. Tot la Cazinou, sunt săli unde se joacă cărţi şi unde sunt instalate mesele pentru jocurile de noroc: şah, table, biliard, blackjack, baccarat, ruletă”.

Puține cazinouri au fost deschise în Europa înaintea celui din Slănic-Moldova. Primele inaugurate sunt Casino Di Venezia – Italia (1638), Casino de Spa – Belgia (1763), Casino Wiesbaden -Germania (1771), Casino Baden-Baden – Germania (1824) și Casino de Monte Carlo – Monaco (1863).

Așa cum s-a întâmplat și cu alte clădiri ce au strălucit înainte de Cel de-al Doilea Război Mondial, Cazinoul Regal din Slănic-Moldova a devenit în perioada comunistă Casa de Cultură și Bilblioteca Orășenească. Mai mult, construcției inițiale i-au fost adăugate două terase pentru servire publică, braserie și pensiune. Chiar înainte de căderea regimului comunist, a avut loc o restaurare completă, fiind înființată o sală de teatru și cinema cu o capacitate de 420 locuri.

Cazinoul din Slănic-Moldova are în prezent proprietar privat care dorește să vândă clădirea și terenul aferent grădinii – 4.215 mp de construcții și peste 5.200 mp de teren. Pentru suma de 1.900.000 euro, se poate cumpăra o clădire plină de istorie, un monument emblematic al arhitecturii din România. În prezent, acest cazino nu este funcțional, dar noul proprietar i-ar putea reda strălucirea din vremurile vechi.