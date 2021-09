”Alcoolul mi-a distrus viața”. Mărturisiri cutremurătoare ale câștigătoarei de la Vocea României

Ioana Ignat a avut puterea de a vorbi despre dependența de alcool. Viciul l-a căpătat destul de devreme, avea doar 15 ani. Începuse să bea cu colegii din trupă. Totul a povestit pe un podcast de pe YouTube.

”Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, a spus Ioana Ignat.

Ioana Ignat s-a regăsit în alcool din cauza problemelor de natură profesională, dar și din cauza celor de natură personală, astfel că atunci când avea loc o decepție în viața ei, se refugia în băutură.

„Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea”

Aşa a devenit Ioana Ignat dependența de alcool. Totul s-a petrecut într-o seară, pe când se afla la o petrecere și a început să se simtă rău din cauza băuturii. Fără să țină cont de pericol, tânăra artistă a făcut abuz de băutură, iar asta ar fi putut să-i fie fatal. Asta cu atât mai mult cu cât, de ceva vreme, renunțase la băutură.

Și chiar dacă și-a propus de foarte multe ori să renunțe la alcool, întotdeauna se reapuca, spune artista. Apoi a avut o criză puternică de stomac, moment în care s-a rugat lui Dumnezeu să o facă să nu mai consume alcool, lucru care s-a întâmplat din 2018 până în prezent.

”Într-o seară, când am avut lansare, pe 13 februarie 2018, eu deja mă lăsasem de vreo două săptămâni și la lansarea aia am zis tot așa, că nu beau, dar m-am luat cu anturajul și am avut o durere de stomac cumplită și am ajuns pe la cinci dimineața acasă, nu puteam să dorm, nici să plâng și m-am dus pe balcon la aer și mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea, că nu mă mai ating și un an de zile nu m-am mai atins”, a adăugat Ioana Ignat, scrie antenastars.ro.