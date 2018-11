Cărți, întâlniri la Gaudeamus în AN CENTENAR! Un spațiu pentru cei mai inteligenți ca noi, cititorii

Întâlniri la Gaudeamus. Două, trei cărți, mii de cărți și omeni mulți. Unii dintre ei sunt autorii acestora. Unii trec neobservați și privesc cu emoție, ascunși în mulțimea de vizitatori, reacțiile cititorilor care țin cărțile lor în mâini. Pentru ei au scris...doar.





Despre Ilie Șerbănescu a auzit toată lumea. Eram la standul editurii un de am publicat ultima carte de specialitate - România de la „Marea cea Mare”[...}, despre care puteți citi aici - și am văzut „Colonialismul actual și colonia sa România” de Ilie Șerbănescu. Cartea ridică perspectiva tulburătoare a dezmembrării țării. Ilie Șerbănescu explică cititorilor cum, în an Centenar, România a ajuns practic fără o economie proprie, ”performanță” atinsă fără o invazie militară.

Economistul argumentează faptul că România a ajuns produsul colectivismului colectiv. Consecințele sunt periculoase. Ilie Șerbănescu face și o analiză a situației la nivel global, se întreabă dacă ”NATO poate salva România de la dezmembrare”, analizează Rusia, efectele Brexitului, dar abordează și subiectul unei viitoare crize.

„Colonialismul actual este cel mai scârbavnic din istorie, și nu pentru că ar fi mai rău decât altele din trecut, ci doar pentru că se bazează copleșitor pe diversiune. Într-un fel, colonialismul din trecut era mai onest. Colonialismul actual cere aservire în numele, țineți-vă bine, al democrației! Greu de dibuit ceva mai grețos! Mai pe scurt, colonialismul actual este integral așezat pe abordarea „Quod licet Iovi non licet bovi”. Restul este diversiune întru străduința deșartă de a convinge, pe nu știu cine, tocmai că n-ar fi vorba de abordarea „Ceea ce este permis lui Jupiter nu este permis boului”, ne-a împărtășit Ilie Șerbănescu.

Acum am cartea sa cu autograf. Ne-am îtâlnit în redacție, evident. Venise invitat la emisiunea Miezul Problemei. Verb incisiv și tobă de carte, un om adevărat pe care îl citesc de minim 20 de ani.

Surpriza zilei

Curajoasă și incisivă o știam, nu știam că este și dintr-o veche familie de jurnaliști. Nu știam că scrie și cărți. Da, este adevărat, unii dintre noi mai și scriu...cărți.

